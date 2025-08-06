Россия объявила, что отныне не считает себя связанной ракетным договором (The New York Times, США)

NYT: Россия более не считает себя связанной ограничениями по РСМД

США более десяти лет обвиняют Россию в нарушении договора по РСМД, срок действия которого истек в 2019 году, пишет NYT. При этом сами Штаты вышли из соглашения еще в 2019 году, на первом президентском сроке Трампа.

Пол Сонн

Джон Исмей (John Ismay)

Министерство иностранных дел России объявило в понедельник, что Россия больше не будет в одностороннем порядке соблюдать ныне недействующий договор, запрещающий размещение ракет средней дальности.

Однако Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора уже более десяти лет, и известно, что Россия применяла ракеты запрещенной дальности в ходе спецоперации на Украине.

МИД России заявил, что Москва “более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями” в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подчеркнув, что США готовятся к размещению ракет средней дальности в Европе и Азии.

Министерство обороны США от комментариев отказалось.

Договор от 1987 года, также известный как ДРСМД, запрещал баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. В результате было ликвидировано более 2 600 советских и американских ракет, что стало прорывом в холодной войне.

США вышли из соглашения в 2019 году, на первом сроке президента Трампа.Администрация Трампа заявила тогда, что Россия давно нарушает договор, развернув крылатые ракеты 9М729 (по классификации НАТО: SSC-8). Россия какие бы то ни было нарушения отрицала.

Первые обвинения в адрес России в нарушениях появились еще в 2014 году при администрации Обамы.

За три для до заявления Москвы в понедельник Трамп распорядился о переброске двух американских атомных подводных лодок в ответ на ядерную угрозу, высказанную в интернете Дмитрием Медведевым, бывшим президентом России, а ныне заместителем председателя Совета безопасности страны.

Позднее в понедельник у себя в Х (бывший Twitter) Медведев особо отметил заявление МИД, объяснив его антироссийской политикой стран НАТО, и предупредил: “Ждите дальнейших шагов”.

В заявлении МИД не упоминался тот факт, что Москва в прошлом ноябре применила на Украине баллистическую ракету средней дальности “Орешник”. Дальность действия “Орешника” нарушает Договор о РСМД.

Президент России Владимир Путин подтвердил в пятницу, что “Орешник” принят на вооружение и будет развернут в Белоруссии, которая граничит с тремя странами НАТО. Ракета способна нести ядерные боеголовки.

В прошлом году США объявили, что начиная с 2026 года Вашингтон начнет “эпизодически размещать” ракеты средней дальности в Германии. Россия пообещала принять встречные меры.

Окончательный крах Договора о РСМД и напряженность в отношениях с Россией из-за Украины вызвали на Западе страх возврата к опасной гонке вооружений в духе холодной войны, когда сверхбыстрые российские ракеты, оснащенные ядерным оружием, могли достичь европейских столиц за считанные минуты с минимальным временем предупреждения и практически без возможности организовать оборону. Российские СМИ хвастались, что “Орешник” может достичь авиабазы Рамштайн в Германии всего за 15 минут.

Выйдя из ДРСМД, США заявили, что Вашингтон фактически соблюдал предусмотренные им ограничения в одностороннем порядке. К тому времени Пентагон все чаще высказывал недовольство самоограничениями. Соблюдая договор, США не смогли бы размещать ракеты средней дальности в Азии, а это ключевой элемент любых шагов по защите Тайваня — самоуправляющегося острова, на который давно претендует Китай.

В понедельник МИД России констатировал “исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория”, мотивировав это тем, что “ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе”.

Заявление прозвучало в преддверии визита спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине. Трамп пригрозил пошлинами России и вторичными пошлинами покупателям российской нефти, если Путин не согласится на прекращение огня до конца недели.

Кремль воздержался от ответных угроз — не в пример Медведеву, который регулярно выступает с резкими заявлениями в интернете и не воспринимается как глашатай Путина.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков умалил решение Трампа о переброске подводных лодок.

“Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой”, — заявил Песков журналистам. Вместе с тем он отметил, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве и что в данной ситуации речь о какой-либо эскалации между Россией и США не идет.

Единственным действующим между Москвой и Вашингтоном крупным соглашением о контроле вооружений остается СНВ-III, но в 2023 году Путин объявил о приостановке участия России в этом соглашении. Срок его действия истекает в следующем году.

Генерал ВВС США в отставке Фил Бридлав, возглавлявший Европейское командование США с 2013 по 2016 год, не удивлен тем, что Россия объявила об этом шаге вскоре после того, как Трамп пригрозил ужесточить позицию по отношению к Москве в связи с конфликтом на Украине.

“Это весьма типичный прием, когда Россия пытается сдержать или запугать Запад, — заключил генерал Бридлав. — Это происходит всякий раз, когда Запад задумывается о каких-либо изменениях, например, о поставке нового оружия Украине”.