Defense One: США запустят новую сеть спутников-шпионов в 2026 году

Речь идет о программе отслеживания наземных подвижных целей

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Космические силы США планируют в течение следующего года запустить новую группировку разведывательных спутников, способных отслеживать перемещение объектов на суше и на воде. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на замначальника управления космических операций генерал-лейтенанта Деанну Берт.

По ее словам, речь идет о программе отслеживания наземных подвижных целей (Ground Moving Target Indicator - GMTI) - совместном проекте Космических сил и Национального управления военно-космической разведки США. Инициатива была запущена для восполнения пробела в потоке разведданых для Пентагона после того, как в 2023 году Военно-воздушные силы (ВВС) США вывели из эксплуатации самолеты боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS).

Берт отметила, что космические силы уже запустили несколько вспомогательных спутников в рамках этой программы, в том числе спутники связи и радиолокационные спутники. Она отметила, что новая спутниковая группировка будет обеспечивать разведданными в первую очередь подразделения Индо-Тихоокеанского командования ВС США. При этом Берт отказалась раскрывать количество аппаратов, планируемых к запуску в 2026 году.

10 июня глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в Конгрессе США заявил, что ведомство собирается продолжать активно финансировать модернизацию существующих средств воздушной разведки. При этом, по его словам, "большинство или значительная часть средств сбора информации, наблюдения и разведки в будущем будет космического базирования", в связи с чем Пентагон сосредоточен на инвестициях в орбитальную спутниковую группировку.

Ранее начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин заявил, что разведывательные спутники пока еще не могут полностью взять на себя задачи по обнаружению и отслеживанию движущихся воздушных целей.