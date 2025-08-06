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ЦАМТО

ВС Германии заказали крупную партию грузовых автомобилей компании Rheinmetall

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Первые полученные вооруженными силами Швеции автомобильные шасси серии Rheinmetall MAN НХ c колесной формулой 8х8 производства германской совместной компании RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles), предназначенные для размещения элементов заказанной Шве
Первые полученные вооруженными силами Швеции автомобильные шасси серии Rheinmetall MAN НХ c колесной формулой 8х8 производства германской совместной компании RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles), предназначенные для размещения элементов заказанной Швецией американской зенитной ракетной системы Patriot РАС-3+. 07.05.2021.
Источник изображения: вооруженные силы Швеции

ЦАМТО, 5 августа. Немецкая компания Rheinmetall 4 августа объявила о подписании контракта на поставку Вооруженным силам Германии более 1000 грузовых автомобилей общей стоимостью около 770 млн. евро.

Заказ предусматривает поставку 963 машин со сменным кузовом, часть из которых будет оборудована бронированной кабиной водителя, а также бортовых платформ. Кроме того, была запрошена поставка 425 небронированных грузовиков UTF (Ungeschutzte Transportfahrzeuge) в модификациях с колесной формулой 4x4 и 8x8.

Контракт был размещен в третьем квартале 2025 года. Поставка всех 1400 грузовиков будет выполнена до конца этого года.

Заказ на поставку грузовиков UTV размещен в соответствии с условиями заключенного в июле 2024 года крупнейшего в истории компании рамочного контракта. Он предусматривает поставку до 6500 грузовых автомашин общей стоимостью до 3,5 млрд. евро. Рамочный контракт позволяет Бундесверу гибко размещать заказы на дополнительные партии уже находящихся на вооружении моделей UTV 5t и UTV 15t в течение семи лет. Кроме того, рамочный контракт ввел новый класс машин. Это полноприводная модификация UTV 3,5t, максимально унифицированная с семейством UTV.

Семейство UTV уже в течение нескольких лет применяется логистическими подразделениями ВС Германии. Бундесвер заключил с Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) первый контракт на поставку нового семейства военных грузовиков UTV грузоподъемностью 5 и 15 тонн в июле 2017 года. Всего с 2017 года ВС Германии получили около 7000 автомобилей HX со сменными кузовами и полуприцепами.

UTV основаны на семействе автомобилей HX компании RMMV. Разработанные для военного применения, они обеспечивают высокие ходовые качества даже на труднопроходимой местности.

Помимо ВС Германии, в настоящее время автомобили семейства HX применяются ВС Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Австрии, Венгрии, Сингапура, Словении, Дании и Украины. Всего компания поставила заказчикам более 20 тыс. транспортных средств этого типа.

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