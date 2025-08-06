В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат"

"Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат", сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Вот, и если говорить про "Ансат", то его дальность возрастет с 505 километров до 640 километров. Увеличится и взлетный вес. Мы, в том числе, и поставим новые винты - как несущий, так и рулевой. Это улучшит и маневренность. Ну, в общем-то, должны увеличить крейсерскую скорость тоже", - сообщил Чемезов.

Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Этот двигатель будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.

Чемезов добавил, что у госкорпорации уже давно создана вертолетно-сервисная компания, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты корпорации.