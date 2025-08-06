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ТАСС

Историк Железняков: США вряд ли установит АЭС на Луне раньше России и Китая

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Флаг США на Луне
Флаг США на Луне.
Источник изображения: NASA / Reuters

Эксперт отметил, что у РФ в этом вопросе есть достаточный технологический задел

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Планы США ускорить программу создания и установки ядерного реактора на поверхности Луны вряд ли помогут Вашингтону опередить аналогичную российско-китайскую программу. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков.

Ранее газета Politico со ссылкой на внутренние документы NASA сообщила, что и. о. администратора агентства Шон Даффи вскоре объявит о планах ускорить процессы создания и установки АЭС на естественном спутнике Земли.

Железняков отметил, что Politico не является настолько надежным источником, чтобы ему можно было безоговорочно верить, но признал, что ядерно-космические амбиции у США имеются. "Ранее тоже велись работы в этом направлении - может быть, этот проект будет возрожден. Но я думаю, что они не успеют Россию и Китай опередить", - рассказал историк.

По его словам, у России в этом вопросе есть достаточный технологический задел. "Недавно [президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил] Ковальчук говорил, что прототип этой станции может появиться в начале 2030-х годов. Дальше, конечно, уже будут вопросы по ее доставке на Луну, но в общем и целом наш задел намного серьезнее, чем в Соединенных Штатах Америки", - подчеркнул эксперт. Железняков также обратил внимание, что Китай свои достижения в сфере космического атома не афиширует.

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) 8 мая подписали документ, предусматривающий строительство лунной электростанции, на которой будут проводиться фундаментальные космические исследования. Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, создание которой планируется к 2036 году. 12 июня глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российская АЭС станет на Луне первой. 

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