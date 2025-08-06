Немецкие учёные создали основу для «ракетного топлива будущего»

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Исследования и опыты, проведённые немецкими учеными-химиками во главе с профессором Петером Шрайнером из Университета Гиссена, позволили создать основу для ракетного топлива будущего, которое не будет загрязнять воздух.

Согласно исследованиям группы Шрайнера, опубликованным в журнале Nature, им удалось впервые синтезировать стабильную молекулу гексаазота (N6), состоящую из шести атомов азота. В результате проведенного в лабораторных условиях эксперимента при температуре минус 196 °C удалось получить тонкую плёнку чистого гексаазота, который профессор назвал «превосходящим по энергоёмкости все ранее известные неядерные вещества».

По словам ученого, топливо, созданное на основе этого вещества, не будет оставлять углеродный след, как это делают традиционные ракетные топлива. При разложении N6 выделяется только молекулярный азот (N₂), составляющий до 78% земной атмосферы.

Это достижение открывает путь к созданию ракет, которые выбрасывают только чистый азот – основной компонент воздуха, - в отличие от современных ракет, таких как Falcon 9 от SpaceX, использующих метан и кислород, которые производят значительные выбросы CO₂

- отметил Шрайнер.

Открытие ученых из Германии, конечно, очень важно для сохранения чистоты атмосферы нашей планеты, но для его реализации на практике потребуется преодолеть множество технических и инженерных препятствий. Немецкий профессор всё же уверен, что при достаточном финансировании и упорной работе над проектом уже через 3-5 лет будет готова тестовая ракета на основе N6.