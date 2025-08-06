Американский постпред при НАТО Уитакер: у США есть лимит поставок оружия Украине

ЦАМТО, 5 августа. Количество оружия, которое Украина может получить от США в рамках закупок через европейских союзников Вашингтона, ограничено, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

"Да, конечно, он существует", – заявил он агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, имеется ли лимит того, сколько оружия США готовы предоставить Киеву.

По словам М.Уитакера, США намерены гарантировать, что никогда не окажутся в уязвимой позиции и не поставят себя в "стратегически невыгодное" положение с точки зрения собственных военных ресурсов.

"Мы поставляем то, что сочтем излишками в дополнение к тому, что нам необходимо для стратегической обороны… Мы в Пентагоне внимательно смотрим и определяем, что можем продать нашим союзникам по НАТО, а они смогут поставить Украине", – цитирует "РИА Новости" М.Уитакера.

Вместе с тем, он отметил, что европейские союзники США закупят для Украины не только оборонительные системы, но и реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы, патроны и др.

М.Уитакер добавил, что США намерены предоставить ВСУ в рамках европейских закупок необходимое оружие для использования на поле боя, и сообщил, что ждет "множества" новых заявлений государств-членов ЕС по приобретению оружия у Вашингтона.