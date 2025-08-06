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ЦАМТО

Diehl Defence поставит дополнительные ЗРК IRIS-T SLM ВС Словении

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Источник изображения: Фото: Diehl Defense

ЦАМТО, 5 августа. Минобороны Словении закупило две дополнительные батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI – European Sky Shield Initative).

Как стало известно, Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), действуя от имени Минобороны Словении, заключило с немецкой компанией Diehl Defence соответствующий контракт в июле. Стоимость продажи и сроки поставки не разглашаются.

Таким образом, после начальной закупки одной батареи в январе 2024 года, ВС Словении приобретают еще две. В состав каждой войдут РЛС, тактический командный центр и несколько (вероятно, четыре) пусковых установок с ракетами IRIS-T SLM. Соглашение также включает поставку мобильной мастерской, транспортно-заряжающих машин, запасных частей и логистическую поддержку поставленного оборудования.

По информации Diehl Defence, контракт является первой повторной закупкой ЗРК в рамках инициативы ESSI.

Приобретения ВиВТ в формате ESSI позволяют ускорить процесс закупки, а также получить выгоду за счет возможности совместного проведения учений и подготовки, сотрудничества в области технического обслуживания и логистики между союзными странами. К настоящему времени 24 страны стали участниками Европейской инициативы "Небесный щит".

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии подписало с Diehl Defence контракт на поставку одной батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM для ВС Словении в рамках европейской инициативы ESSI. Стоимость заказа и сроки поставки не разглашались.

На тот момент (январь 2024 года) Словения стала первой страной, заключившей стандартизированный контракт на приобретение оборудования в рамках ESSI. После поставки это будет первый ЗРК средней дальности в составе ВС Словении.

ЗРК IRIS-T SLM предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БЛА противника на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км. В состав каждой батареи комплекса входят тактический пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. Кроме того, используются вспомогательные элементы, включая ремонтную мастерскую, склад запасных частей и транспортно-заряжающие машины.

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Германия
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БПЛА
Военные учения
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