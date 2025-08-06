Американские бомбы GBU-39для ВВС Украины.

По информации китайских источников, начиная с ноября 2023 года самолеты оперативно-тактической авиации ВВС Украины, а именно МиГ-29AS и Су-27 комплектуются внешними точками подвески (кронштейнами) модели BRU-61A, предназначенными для пусков малокалиберных оперенных корректируемых авиационных бомб модели GBU-39.

Два кронштейна указанной модели позволяют единовременно размещать до 8 ед. GBU-39 на легком истребителе типа МиГ-29 или F-16. Достоверно известно, что ВВС Украины применяли GBU-39 на начальном этапе операции в Курской области в августе 2024 года.

Указанный боеприпас предназначен для нанесения ударов по колоннам/районам сосредоточения бронетехники (пуск в режиме «залп» или «серия»), а также по отдельностоящим объектам органов военного управления (штабам, центрам связи, командным пунктам), в т.ч. заглубленным – имеющие толщину потолочного перекрытия от 90 (железобетон) до 200 (стабилизированная песко-щебеночная смесь уложенная на бетонную плиту) мм.

Бомбы GBU-39 на пилоне Миг-29 ВВС Украины

При длине 1,7 м, диаметре корпуса 180 мм бомба GBU-39 имеет массу 122 (по другим данным 129) кг, из которых масса взрывчатого вещества в боевой части составляет 27,7 кг. В зависимости от высоты сброса и других метеоусловий рассматриваемый авиационный боеприпас способен выполнять полет от точки пуска на дальность до 149 (в открытых источниках фигурирует цифра 110) км. Круговое вероятное отклонение варьируется в пределах от 1,75 до 8 м.

Благодаря высокоэффективному хвостовому оперению бомба может выполнять разворот на 180 градусов или даже выполнять круговой маневр на 360 градусов. Маневренные возможности необходимы в случае согласованного применения нескольких типов боеприпасов группой самолетов, а именно:

управляемых ракет класса «воздух-РЛС» AGM-88;

ложных радиолокационных целей ADM-160;

оперенных осколочно-фугасных бомб типа JDAM-ER;

оперенных малокалиберных GBU-39.

По решению Командования ВВС США, в интересах ВВС Украины подготовлено к передаче 2500 бомб указанной модели. Поставка осуществляется в специальных транспортных контейнерах ступенчато, с территории США через авиабазу (АвБ) Рамштайн (Германия) или через АвБ Жешув (Польша) и затем на территорию Незалежной.

Согласно полученной информации, ВВС США сформировали в интересах украинских коллег объединеные скалды ударного вооружения – передовые пункты складирования боекомплекта, на которых размещены авиационные бомбы указанной модели, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 и AIM-120, а также КРВБ модели AGM-158 .

ВВС США в целях восполнения количества выданных авиационных бомб модели GBU-39 в мае 2024 года подписали с корпорацией Boeing контракт на сумму 7,4 млрд.долл.США на изготовление новых боеприпасов. Стоимость одной авиационной бомбы указанной модели составляет 40 тыс. долл.США, что значительно дешевле французских высокоточных бомб типа HAMMER (стоимость 300 тыс.долл.США), которые практически не подтвердили свои характеристики, а также ракет типа ATACMS (стоимость 1,6 млн. долл. США).

По мере повышения уровня сложности процесса поставки для ВВС Украины самолетов советского образца (МиГ-29 и Су-27) из третьих стран, а также в условиях отсутствия гарантированного объема финансирования действий ВСУ американские специалисты (офицеры отделов тактики боевого применения) из состава СВ и ВВС продвигают концепцию снабжения украинских военных менее дорогостоящими боеприпасами.

По материалам китайских специализированных изданий