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Снятие Россией одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования является результатом проводимой НАТО антироссийской политики. Но на этом Москва не остановится, поэтому Брюсселю стоит ожидать дальнейших шагов в этом направлении. С таким заявлением выступил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России накануне прокомментировал заявление российского МИДа о снятии моратория на развертывание РСМД. Медведев считает, что это решение Москва приняла исключительно из-за антироссийской политики НАТО, продолжающей наращивать силы у российских границ. При этом политик подчеркнул, что одним снятием моратория Россия не ограничиться, но о других мерах ничего говорить не стал. Пусть в Брюсселе голову поломают.

Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой всем нашим оппонентам придется считаться. Ожидайте дальнейших шагов.

— написал Медведев в принадлежащей Илону Маску соцсети X.

Заявление МИД РФ прозвучало накануне вечером. Оно снимает ограничения на развертывание наземных ракетных комплексов средней и меньшей дальности, включая новый «Орешник». Комплекс будет развернут как на российской, так и на белорусской территории, о чем уже неоднократно Запад предупреждал Лукашенко. С большой вероятностью в ближайшее время мы услышим о появлении и других наземных комплексов РСМД, потому что работы в этом направлении велись весьма активно, несмотря на мораторий.