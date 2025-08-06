Снятие ограничений на размещение наземных комплексов РСМД является только первым шагом

Источник изображения: topwar.ru
Снятие Россией одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования является результатом проводимой НАТО антироссийской политики. Но на этом Москва не остановится, поэтому Брюсселю стоит ожидать дальнейших шагов в этом направлении. С таким заявлением выступил Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза России накануне прокомментировал заявление российского МИДа о снятии моратория на развертывание РСМД. Медведев считает, что это решение Москва приняла исключительно из-за антироссийской политики НАТО, продолжающей наращивать силы у российских границ. При этом политик подчеркнул, что одним снятием моратория Россия не ограничиться, но о других мерах ничего говорить не стал. Пусть в Брюсселе голову поломают.
— написал Медведев в принадлежащей Илону Маску соцсети X.
Заявление МИД РФ прозвучало накануне вечером. Оно снимает ограничения на развертывание наземных ракетных комплексов средней и меньшей дальности, включая новый «Орешник». Комплекс будет развернут как на российской, так и на белорусской территории, о чем уже неоднократно Запад предупреждал Лукашенко. С большой вероятностью в ближайшее время мы услышим о появлении и других наземных комплексов РСМД, потому что работы в этом направлении велись весьма активно, несмотря на мораторий.