Дрон и «Молния»: как первая девушка — оператор БПЛА воюет под Покровском

Она награждена орденом Мужества за бои под Авдеевкой

В районе Покровска воюет девушка с позывным Радистка, первая оператор fpv-дронов самолетного типа в Российской армии. Она — один из самых опытных пилотов, награждена орденом Мужества за бои по освобождению Авдеевки. «Известия» побывали на боевом задании с расчетом Радистки и посмотрели, как дроны «Молния» поддерживают продвижение наших штурмовиков и уничтожают укрепрайоны противника.

Боевая работа

Беспилотчики подтягиваются ближе к фронту, работая по украинским коммуникациям и поддерживая штурмовиков, ушедших вперед на флангах, в глубину территории противника. Подъехав к назначенной точке, сразу маскируем машину и спускаемся под землю. Здесь расположен пункт управления БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа. Они работают с дронами «Молния».

Важно не выдать место дислокации расчетов беспилотников — вражеские дроны-разведчики часто появляются в небе. Но сейчас оно чистое, работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На пункте управления готовятся к вылету пилот и штурман: Радистка и Белый. Наш РЭБ, который прикрывает район, ненадолго приглушают, чтобы дать небольшое окно для полета БПЛА.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Расчет занимает рабочие места, оператор протирает очки и разминает пальцы на пульте: «Молния» — большой fpv-дрон самолетного типа, управление такой машиной требует специфических навыков.

Неподалеку два бойца готовят к вылету еще один такой дрон и снаряжают боеприпасы.

По связи слышны уточнения и координация между подразделениями, с пусковой площадки, откуда взлетает БПЛА, докладывают: «Готово!». Белый командует: «Взлет, взлет, взлет!» Радистка дублирует его слова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Тройное повторение важных команд, пришло то ли из артиллерии, то ли из фильмов об американских снайперах. Беспилотная авиация пока только обрастает своими традициями и правилами, поэтому общение часто отличается от подразделения к подразделению.

Работа началась. Разговоры прерываются. Радистка ведет «Молнию» к цели, а Белый корректирует маршрут между посадками, сверяясь с картой.

— Я как корректировщик вижу картинку ту же самую, что видит пилот, — объясняет Белый. — Если надо, корректирую, веду, открываю карты и сверяю, куда нужно лететь. Но мы делаем много полетов ежедневно и местность уже хорошо знаем, поэтому сейчас вести до точки необязательно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Самолет не может зависнуть или развернуться у цели, как квадрокоптер, — необходима точность, попасть надо с первого раза.

По словам Белого, беспилотник «Молния» совмещает большую дальность полета и вес заряда. Чаще всего в качестве боеприпаса используется противотанковая мина ТМ-62.

Наконец, следует удар — цель поражена. Радистка, как всегда, отработала четко.

Орден за Авдеевку

Она — первая девушка — оператор fpv-дронов самолетного типа в Российской армии, и опыта у нее предостаточно. За освобождение Авдеевки Радистка получила орден Мужества. Там ее подразделение поддерживало действия наших штурмовых групп.

— Мы со штурмами работали в тесной связке, уничтожали противника fpv-дронами, — вспоминает она. — На нашем счету там куча подбитой техники, просто куча.

Радистка немногословна — о себе среди беспилотчиков не принято много рассказывать, противник ведет за операторами настоящую охоту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Видео боевой работы подразделения очень известно в Сети. Наши дроны под Авдеевкой уничтожали танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, замаскированные огневые точки, блиндажи, пикапы и личный состав.

Штурмовики, безусловно, не раз говорили спасибо нашим беспилотчикам.

Перед следующим вылетом небольшая пауза: новый БПЛА готовят к запуску, а Радистка и Белый меняются местами за столом. Боевая работа идет целыми днями, и желательно каждому уметь выполнять несколько функций.

— Ты постоянно сидишь в очках, зрение может падать, и физиологические факторы влияют на усталость. И если что-то случится с основным пилотом, у тебя есть второй, который продолжит выполнять задачи, — объясняет тонкости работы Радистка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Второй дрон поражает строящийся украинский опорный пункт. Враг пытается помешать нашему движению по охвату города и строит новые укрепления так, чтобы сохранить дорогу в Покровск, — без снабжения по такому коридору они не смогут удержаться.

— Опорник еще строился, — комментирует Радистка. — Нужно было предотвратить его возведение, чтобы помочь нашим штурмовикам идти вперед. Сейчас противник впопыхах пытается удержать рушащуюся оборону. Наши ребята-штурмовики — молодцы, мы поддерживаем их с воздуха, и они чувствуют наше присутствие.

Цели беспилотчиков

Радистка объясняет, что в нынешней ситуации БПЛА, не имеющие минимальной дистанции применения (как у артиллерии) и одновременно обладающие большим радиусом действия, хорошо работают на Покровском направлении и по ближним целям, и по противоположной части города.

— В воздухе сейчас не протолкнуться, можно сказать, что ты находишься в крупном аэропорту большого города, — говорит она. — Взлеты идут один за другим, а в небе находятся абсолютно разные аппараты. Превосходство противника в крупных коптерах («Баба-Яга») относительно, наши ребята сбивают их дронами, и вслед сразу летят наши ударные БПЛА самолетного типа, поражать цели. Почему-то у врага не сильно развито ПВО на дронах, — обрисовывает Радистка ситуацию в небе.

У противника до сих пор нет такого дешевого и массового беспилотника с характеристиками, как у «Молнии», включается в разговор Белый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— По факту это та же самая fpv-шка, только большая, — объясняет он. — Она распространена на фронте, уже и на взводном уровне. Можно выпустить 15–20 таких БПЛА за день, были у нас такие случаи. Дальность действия? 30 км пролететь несложно.

По его словам, враг пытался внедрить модели аналогичной схемы, но они так и не стали распространены. Кроме производства, сказывается и недостаток пилотов для БПЛА самолетного типа, которых Украина не подготовила заранее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Наши войска уверенно продвигаются к Покровску, обеспечив безопасность своих тылов. Дорога к боевым позициям меняется на глазах. Большие участки затянуты сетями против БПЛА-камикадзе, из-за деревьев у обочины периодически машут или поднимают большой палец вверх (дорога в данный момент безопасна) дежурные с пунктов воздушного наблюдения. За время боев на обочинах остались сгоревшие остовы машин, вид которых не дает расслабиться и напоминает об опасности.

По дорогам активно снуют багги — и самодельные, и фабричные, с наблюдателями и стрелками, стоящими в кузовах. Российские подразделения идут вперед.

Дмитрий Астархань