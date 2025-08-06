Войти
РИА Новости

ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник

377
0
0
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба Яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба Яга".
Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

ВСУ ставят ретрансляторы для дальности атак дронов в Белгородской области

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности действия своих дронов против жителей Белгородской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области", - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил ранее глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, за минувшие сутки 24 населенных пункта в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 42 беспилотников, из них 15 дронов были сбиты и подавлены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 04:50
  • 1
Ответ на "Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии"
  • 06.08 02:49
  • 9847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 02:35
  • 2
Сергей Чемезов: «Ростех всегда являлся и будет являться опорой страны»
  • 06.08 01:54
  • 1
Анонсированы первые совместные учения авианосцев Британии, США и Японии
  • 05.08 22:20
  • 0
Ответ на "Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)"
  • 05.08 21:24
  • 0
Ответ на "Новейшая российская субмарина "Хабаровск" может изменить характер подводной войны (Forbes, США)"
  • 05.08 18:17
  • 0
Ответ на "Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)"
  • 05.08 16:10
  • 1
Могут ли старые российские танки стать новыми? (The National Interest, США)
  • 05.08 15:32
  • 3
МИД РФ даёт понять, что ограничений на размещение наземного «Орешника» теперь не существует
  • 05.08 12:41
  • 39
МС-21 готовится к первому полету
  • 05.08 12:38
  • 2
Что будет, если Россия применит ядерное оружие на Украине? (The Atlantic, США)
  • 05.08 10:46
  • 3
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"