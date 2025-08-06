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Военное обозрение

Новый российский дрон на радарах выглядит как крылатая ракета - спикер ВС ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине всерьез взволновались новыми российскими реактивными беспилотными летательными аппаратами типа «Герань», которые не так давно обрушились на столицу страны Киев. В принципе, украинские военные и так били тревогу, что Россия в разы нарастила производство беспилотников, свидетельством чему стали и довольно частые атаки с их использованием в больших количествах, а тут теперь еще и более модернизированные дроны.

По словам командира подразделения разведки ВСУ Дениса Ярославского, новые реактивные «Шахеды», как на Украине принято называть «Герани», могут разнести несколько этажей многоэтажного дома.

Реактивные «Шахеды», которые на прошлой неделе впервые атаковали Киев, могут разрушить девятиэтажку до пятого этажа,

- сказал военный в эфире одного из местных телеканалов, добавив, что российские специалисты пытаются увеличить боевую часть данных БПЛА с 50 до 90 кг.

К слову сказать, дроны ВС России не применяются для разрушения многоэтажных домов, если это, конечно, не здания, где собираются военные и наемники ВСУ.

Напомним, что в ночь на 31 июля, как сообщает украинская сторона, впервые Киев был атакован «Геранями» нового типа, которые, по некоторым данным, развивают скорость до 600 км/ч. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что из-за высокой скорости и маневренности эти беспилотники средствам ПВО Украины пока очень сложно сбивать.

Фактически, на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем,

- говорил ранее Игнат.

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