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На Украине всерьез взволновались новыми российскими реактивными беспилотными летательными аппаратами типа «Герань», которые не так давно обрушились на столицу страны Киев. В принципе, украинские военные и так били тревогу, что Россия в разы нарастила производство беспилотников, свидетельством чему стали и довольно частые атаки с их использованием в больших количествах, а тут теперь еще и более модернизированные дроны.
По словам командира подразделения разведки ВСУ Дениса Ярославского, новые реактивные «Шахеды», как на Украине принято называть «Герани», могут разнести несколько этажей многоэтажного дома.
- сказал военный в эфире одного из местных телеканалов, добавив, что российские специалисты пытаются увеличить боевую часть данных БПЛА с 50 до 90 кг.
К слову сказать, дроны ВС России не применяются для разрушения многоэтажных домов, если это, конечно, не здания, где собираются военные и наемники ВСУ.
Напомним, что в ночь на 31 июля, как сообщает украинская сторона, впервые Киев был атакован «Геранями» нового типа, которые, по некоторым данным, развивают скорость до 600 км/ч. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что из-за высокой скорости и маневренности эти беспилотники средствам ПВО Украины пока очень сложно сбивать.
- говорил ранее Игнат.