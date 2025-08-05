Китайские исследователи разработали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая может одновременно создавать помехи для вражеских систем, не затрагивая при этом дружественные системы в «нулевой зоне».

Эта новая технология представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с традиционными системами РЭБ.

Чтобы понять, как это работает, представьте себе шторм. Всё внутри него сотрясается от сильного электромагнитного шума. Но в центре урагана, который в просторечии называют «глазом бури», царит полное спокойствие. Новая технология намеренно создаёт «глаз бури» для дружественных сил даже в условиях агрессивной радиоэлектронной борьбы.

Инновация работает на скоординированных дронах (беспилотных летательных аппаратах), которые действуют как точные источники помех. Эти дроны излучают тщательно подобранные радиосигналы, которые можно настроить по форме, амплитуде, фазе и времени (все эти параметры радиочастотного сигнала можно контролировать).

Двойная функция, позволяющая одновременно глушить вражеские устройства и обеспечивать связь с союзниками, реализуется с помощью двух дронов, действующих сообща. Первый дрон выступает в роли основного глушителя, нейтрализующего вражеские сигналы с помощью дестабилизирующих волн. Второй дрон излучает контрсигнал, который нейтрализует волну глушения в том месте, где действуют союзные силы.

Сигналы гасят друг друга в точке пересечения, создавая «глаз» или зону затишья. С точки зрения обработки сигналов, технология использует стратегии формирования луча и фазового подавления, которые обычно применяются в современных системах связи, но теперь используются и в радиоэлектронной борьбе.

Старые традиционные системы радиоэлектронного подавления, как правило, являются всенаправленными, то есть сигнал эффективно распространяется во всех направлениях в трёхмерном пространстве. Такие системы не привередливы и подавляют все уязвимые электронные системы в пределах досягаемости.

Эти системы, как правило, в некоторой степени управляемы и имеют относительно низкую точность. Более совершенные системы, такие как EA-6B Prowler, EA-18G Growler или российская «Хибины», используют более целенаправленные методы направленного радиоэлектронного подавления.

С другой стороны, новая китайская система способна преодолеть многие из этих недостатков. В ходе компьютерного моделирования исследователи протестировали систему в условиях сильного радиоэлектронного подавления. Сигналы подавления были в 100 раз сильнее целевого сигнала (20 дБ = 10^2). Несмотря на это, им удалось полностью устранить помехи на дружественном приёмнике.

«При имитации соотношения помех и сигнала на уровне 20 дБ электромагнитные помехи для целевого пользователя могут быть сведены к нулю», — написала команда под руководством Ян Цзяня, профессора Пекинского технологического института, в рецензируемой статье, опубликованной в китайском журнале Acta Electronica Sinica.

Если эти утверждения правдивы, то достижение впечатляет, поскольку оно подразумевает чрезвычайно точный пространственный контроль электромагнитной среды. В военных целях это было бы очень полезно, поскольку позволило бы осуществлять своего рода «выборочное глушение», что дало бы огромное тактическое преимущество.

Это позволило бы проводить безопасные операции в зонах с ограниченным доступом (например, в зонах, где запрещено использование GPS). Такая система также превратила бы радиоэлектронную борьбу из грубого инструмента в хирургический.