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Ростех

Тульская «Октава» передала бронежилеты «Оберег» участникам СВО

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Бронежилет «Оберег»
Бронежилет «Оберег».
Источник изображения: Ростех

Экипировка отличается повышенной площадью противоосколочной защиты и закрывает жизненно важные органы, шею, плечи и пах

Тульский завод «Октава», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, и мэр города Тулы в составе волонтерской группы доставили и передали бойцам в Курской области бронежилеты «Оберег».

Защитная экипировка оснащается керамическими бронеплитами класса Бр4 или Бр5. В частности, с пластиной Бр5 амуниция способна остановить пули из мощных винтовочных патронов 7,62×54 мм, которые могут пробить даже броню легкой техники.

Бронежилеты «Октавы» отличаются большей, чем у аналогов, площадью противоосколочной защиты. Сегодня это особенно актуально, потому что, как показывает статистика, в подавляющем большинстве случаев бойцы в современных войнах получают именно осколочные ранения. «Оберег» защищает жизненно важные органы, шею, плечи и пах и выдерживает попадание осколков, летящих со скоростью до 590 м/c. При этом вес экипировки немногим превышает 9 кг.

«Бронежилет „Оберег“ — это качество и надежность, воплощенные в современных средствах защиты. Наши оборонные предприятия создают продукцию, которая помогает военным эффективнее выполнять боевые задачи. Каждый такой комплект — это безопасность и уверенность бойцов, которые защищают суверенитет нашей страны, стоят на защите будущего России!» — отметил глава города Тулы Алексей Эрк.

«Наш „Оберег“ разрабатывался с учетом пожеланий военнослужащих и постоянно модернизируется. Конструкторы завода работают над тем, чтобы, сохранив высокие показатели надежности, сделать бронекомплект максимально эргономичным и удобным в использовании. Бронежилет отрабатывает на все 100% — защищает от осколочных ранений, которым чаще всего подвержены бойцы», — рассказал генеральный директор АО «Октава» Павел Павленко.

В ходе поездки военнослужащим также были доставлены два квадроцикла, прицеп и другие грузы.

Дополнительная помощь участникам СВО оказывается на постоянной основе. Завод «Октава» обеспечивает сотрудников предприятия и их родственников-участников спецоперации средствами индивидуальной бронезащиты, а также передает военнослужащим комплекты зимнего обмундирования, маскировочные сети. Также компания выделяет средства на приобретение необходимой техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Октава ПАО
Ростех
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