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Газета.ru

Экипаж упавшего в Иркутске Су-30 задохнулся из-за подачи азота вместо кислорода

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Источник изображения: gazeta.ru

СК РФ: экипаж рухнувшего Су-30 задохнулся из-за подачи азота

Военный истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске осенью 2022 года из-за гипоксии экипажа, вызванной азотом, который поступал из бортовой кислородной системы самолета. Об этом «Интерфакс» сообщил начальник Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Алексей Александров.

Обвинение в связи с крушением военного самолета предъявили шестерым работникам Иркутского авиационного завода - филиала корпорации «Иркут». Им инкриминируются две статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 293 («Халатность») Уголовного кодекса РФ.

23 октября 2022 года истребитель упал на двухэтажное здание по время выполнения испытательного полета, после этого начался пожар. Пилотам спастись не удалось.

1 июля в Нижегородской области потерпел крушение истребитель Су-34, экипаж успел катапультироваться. При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. В Минобороны сообщили, что экипаж пытался починить неисправность прямо во время полета, однако безуспешно.

Ранее российские военные сбили истребитель F-16 ВСУ.


Александра Франс

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