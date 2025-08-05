Война будущего докажет бессилие США и Израиля.

Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым.

Ранее закрытая информация о 12-дневной войне Израиля и Ирана начинает становиться публичной. В частности, в американскую прессу просочилось, что США израсходовали от 100 до 150 ракет комплекса THAAD для защиты Израиля – при том, что в год они производят всего 11 единиц. Американский противоракетный арсенал в ходе этого конфликта также был изрядно подрастрачен, как и запас израильских противоракет комплекса "Хец".

Конечно, эти противоракеты были израсходованы не впустую. Ими было сбито большинство иранских ракет, иначе Израиль понес бы совсем другой ущерб.

Но в том-то и дело, что теперь становится ясным: война прекратилась так же внезапно, как и началась, именно потому, что запас противоракет у США и Израиля был почти исчерпан. Если бы Иран продолжил свои обстрелы, возможно, уже через неделю-другую сбивать иранские ракеты было бы уже нечем. Израиль больше не смог бы сопротивляться. Однако в какой-то момент Иран отказался от борьбы (возможно, психологически сломалось руководство Ирана). Отказался вести с Израилем войну на истощение.

Парадокс в том, что Иран построил вооруженные силы, заточенные именно на длительное противостояние. На то, чтобы страна могла долгое время сопротивляться и воевать под обстрелами. Это называется логикой мобилизации.

Израиль же создал армию, заточенную прежде всего на превосходство в огневой мощи, она построена в логике уничтожения. После того, как быстро поставить Тегеран на колени не удалось, Израиль – под прикрытием США – и был вынужден свернуть обмен ракетными ударами с Ираном. Иран же отказался от дальнейших боевых действий из-за опасения еще более глубокого прямого вмешательства США, к которому он на данный момент не готов.

В любом случае очевидные итоги этого конфликта поставили важнейший вопрос о том, как будут выглядеть войны будущего. Можно ли построить вооруженные силы, способные много месяцев забрасывать вражескую территорию массой ракет, пока у противника не исчерпаются возможности их сбивать? Есть ли технологии, которые позволят какой-либо стране применять ракеты еще более массово, чем это делал Иран?

Да, теперь такая возможность есть. Если ранее локомотивом технологических инноваций был военно-промышленный комплекс и оттуда они попадали в гражданскую сферу, то теперь все наоборот – военные заимствуют для ведения войн наработки гражданской промышленности.

Сегодня всю ключевую военную начинку можно делать из широко распространенных и легко доступных гражданских компонентов. Созданные таким образом ракеты будут не столь надежны, их ресурс будет ниже – однако это компенсируется тем, что их можно создать очень дешево и очень много.

А главное, противник ничего не сможет противопоставить военной промышленности такого рода. Производство отдельных электронных блоков из импортной компонентной базы почти невозможно ликвидировать ударами с воздуха. Украина с ее сборкой FPV-дронов на дому (их проект "народный дрон") показывает, как это работает: вся страна – это один сборочный цех.

Нужны только сами ракеты и такие, чтобы собирать их буквально в гаражах. ХАМАС так собирал ракеты "Кассам" из обрезков труб, но можно ли создать дешевую ракету, способную пролететь сотни и тысячи километров?

Решение подсказывает, как ни странно, американский опыт. Еще в 1997 году американский предприниматель Эндрю Бил (Andrew Beal) основал компанию Beal Aerospace, цель которой была захватить долю на рынке космических запусков за счет низкой цены ракеты. Бил успел испытать двигатель второй ступени Beal 810 – самый большой ракетный двигатель после двигателей "Сатурна V", еще и с тягой 367 тонн, и успешно. Но потом старые игроки в производстве ракет и НАСА задушили его компанию.

Но важно то, как в Beal Aerospace все сделали. Двигатель – "колба" из стеклопластика, просто одна цельная деталь. Сверху – крышка, через нее проведены магистрали подачи разлагающейся перекиси водорода (продается где угодно) и дешевого керосина. Насосов у двигателя нет, окислитель и топливо вытесняются из баков давлением инертного газа. Рулей нет тоже, вместо них разовые подачи доз топлива в сопловую часть. Охлаждения – нет, вместо него естественный снос слоев стеклопластика потоком горячего газа.

Ракету на таких простых технологиях можно было бы сделать буквально в большом гараже. И такая ракета долетела бы до околоземной орбиты. Так можно делать и баллистические ракеты.

Этот пример говорит о том, что если страна намерена вести ракетную войну на истощение в логике мобилизации, то технологии, позволяющие производить баллистические ракеты буквально среди руин, существуют. И производить такие ракеты можно тысячами. Намотка колбы из стеклопластика дело несложное, а все остальное там можно на улице делать или в подвале. Даже взрывчатку можно использовать простую и массовую, жертвуя разрушительной силой боевой части ради массовых ударов.

В соответствии с данным принципом можно делать не только баллистические ракеты. Уже есть сверхдешевые технологические решения, позволяющие вести длительную ракетную войну, имея в качестве ресурса, образно говоря, "Алиэкспресс" и ближайшую свалку. Обеспечить навигацию крылатой ракеты по интернет-картам? И такое возможно.

В течение нескольких месяцев почти любую страну можно превратить в ракетный завод, способный производить подобные виды вооружений в любых количествах. И не только их.

А вот бороться с такой угрозой, используя "гаражные" решения, уже не получится. Ракета-перехватчик требует гораздо более продвинутых технологий. Она очень дорога, требует значительного количества человеко-часов, причем очень образованного персонала. Каждый ангар в 80-миллионной стране тоже не разбомбить. Собственно, поэтому ирано-израильская война и закончилась настолько быстро. Утечки в западной прессе доказывают именно это.

А значит, неожиданный и скорый финал ирано-израильской войны показал слабым сегодня странам их сильные стороны. Возможности, о которых еще недавно они не могли даже мечтать.

В свою очередь, страны, способные создавать свои вооруженные силы как "машины уничтожения" – типа Израиля или США, могут обнаружить, что их грозные военные методы больше не работают. По крайней мере – против мобилизации стеклоткани, эпоксидки, строительных рабочих в ракетчики и гражданских электронных модулей с "Алиэкспресс". И это может случиться уже очень скоро.

Александр Тимохин