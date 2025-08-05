Полтора миллиона россиян установили приложение "Радар.НФ"

Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение Народного фронта "Радар.НФ" для экстренного реагирования на БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.

"Более 1,5 миллиона россиян установили мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом, для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы", - рассказали в пресс-службе.

В "Народном фронте отметили", что чаще всего приложение устанавливают жители Москвы и Московской области – более 446 тысяч установок, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – более 106 тысяч скачиваний, Краснодарского края – более 70 тысяч.

Как уточнили в пресс-службе, ранее у "Радар. НФ" вышло обновление, благодаря которому пользователь может отправлять сигналы в компетентные органы, даже если у него нет доступа к интернету. Новая функция уже доступна в RuStore и на сайте. Сигнал передается по SMS, разделы гражданской обороны также можно просматривать в оффлайн-режиме.

Мобильное приложение "Радар.НФ" запустил в августе 2023 года "Народный фронт" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники и представляющие угрозу события. Оно позволяет в два нажатия извещать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят БПЛА, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут уведомить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в федеральные службы для проверки и принятия мер.