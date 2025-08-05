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Военное обозрение

ПЗРК «Игла»: с плеча на колёса

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции обе стороны пытаются найти новое применение различных типов вооружения, приспосабливая его к современным реалиям на поле боя.

Так, украинские военные решили поэкспериментировать с советским переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла». В соцсетях появились кадры, где видно, как «Голку» («Игла» с украинского) используют, установив её на специальную роботизированную мини-платформу на четырёх колёсах.

Данный конкретный переносной зенитный ракетный комплекс, ставший передвижным, используют бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

ПЗРК «Игла» был разработан в Советском Союзе еще в 1970-е годы и был принят на вооружение в начале 1980-х годов. Примерно в это же время появляется и американский аналог «Иглы» - ПЗРК «Стингер», который позже Вашингтон начнет поставлять афганским моджахедам.

Довольно быстро советский, а затем российский ПЗРК, имевший несколько модификаций, получил и международное признание – он экспортировался более чем в 30 государств. Был он на вооружении и Украины на момент начала конфликта в феврале 2022 года. Кроме того, эти комплексы Киеву в ходе конфликта поставляли и некоторые восточноевропейские страны, например, Хорватия.

Установив «Иглы» на передвижном мини-роботе, в ВСУ, очевидно, хотят применять их из тех мест, откуда ВС РФ не ожидают, при этом быстро меняя дислокацию и не рискуя военнослужащими.

Источник изображения: topwar.ru

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