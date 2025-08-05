Как Америке подготовиться к войне более высокого уровня. Рассказывает воюющий на стороне Украины американский инструктор по специальным операциям (Business Insider, Германия)

BI: армия США не готова к конфликту, похожему на украинский

Западные военные должны извлечь уроки из вооруженного конфликта на Украине, чтобы подготовиться к войнам будущего, заявил в беседе с BI американский инструктор на службе ВСУ Скутер. По его словам, США стоит усовершенствовать подготовку своих войск сразу по нескольким направлениям.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Чтобы подготовиться к очередному крупному конфликту, американским военным надо забыть почти все, чему они научились за 20 лет ведения войн на Ближнем Востоке. Об этом изданию Business Insider рассказал американский ветеран, проходящий службу на Украине.

"Скутер", работающий инструктором в 4-м полку рейнджеров сил специальных операций Украины, сообщил, что российская военная операция преподнесла Западу определенные уроки по подготовке к будущим боевым действиям. Из соображений безопасности этого американца можно называть только по позывному.

"Первое, что я порекомендовал бы НАТО и Соединенным Штатам — забыть последние усвоенные ими уроки", — сказал по видеосвязи этот находящийся в неназванном месте на Украине инструктор. Противопартизанская борьба, которую американские войска вели в Ираке и Афганистане, совершенно не похожа на обычную войну как по интенсивности боевых действий, так и по характеру угроз, добавил он.

Скутер — бывший военнослужащий ВМС США, который вместе с другими иностранными добровольцами два года воевал с Россией в составе украинского Интернационального легиона. Затем он вступил в силы специальных операций Украины. По его словам, угрозы, с которыми сталкиваются военные в ходе этого конфликта — огонь НУРСами с вертолетов, удары истребительной авиации, артиллерийские обстрелы высокой точности, существенно отличаются от всего того, что было на Ближнем Востоке.

"Командиры должны учить своих людей преодолевать угрозы, очень похожие на то, чего мы ждали в годы холодной войны, с каким бы противником нам не пришлось столкнуться в будущем конфликте, — объяснил Скутер. — Они должны готовить их к тем же угрозам, с которыми мы могли столкнуться в 1980-е годы".

"Авиация выигрывает войны"

В современной войне исключительно важно добиться превосходства в воздухе за счет подавления или уничтожения зенитно-ракетных комплексов противника. В ходе ближневосточных кампаний двух последних десятилетий такая задача не стояла столь остро перед американскими военными, которые обладали фактически бесспорным превосходством в небе.

Россия не сумела добиться превосходства в воздухе на начальном этапе вооруженного конфликта, хотя и имела на вооружении истребители и бомбардировщики, существенно превосходившие по своим характеристикам украинскую авиацию. Это обстоятельство будет доставлять серьезные неприятности Москве, которая ведет с Украиной тяжелую борьбу на истощение, будучи не в состоянии добиться существенных успехов на поле боя.

Имеющиеся у обеих сторон современные системы ПВО мешают им задействовать свою авиацию слишком близко к линии фронта и оказывать непосредственную авиационную поддержку своим войскам, облегчая им совершение маневра. В основном российская авиация наносит удары, не входя в зону действия украинской ПВО.

Таким образом способность подавить вражескую ПВО и установить превосходство в воздухе, то есть, контролировать воздушное пространство без ограничивающего вмешательства противника, станет для планирующих органов американских и натовских вооруженных сил ключевой задачей в неядерной войне с равным по силам противником, таким как Россия.

И они это знают.

Генерал ВВС США Джеймс Хекер, служивший командующим авиационного командования НАТО, а в этом году ушедший в отставку, ранее рассказывал: "Если нам не удастся добиться превосходства в воздухе, мы будем вынуждены вести такие же боевые действия, какие сегодня ведут Россия и Украина".

"А мы знаем, какие потери несут стороны в этой борьбе", — добавил он.

Говоря об опасностях, связанных с неспособностью добиться превосходства в воздухе, Скутер сказал, что он предложил бы "руководству сделать одним из главных, если не первым приоритетом качество подготовки наших летчиков, техников, а также тыловое обеспечение".

"В конфликтах такого типа авиация выигрывает войны, — продолжил он. — Пехота захватывает и удерживает местность. Но очень трудно захватить и удержать местность, когда приходится иметь дело с артиллерией и авиацией противника. Та сторона, которая удержит воздушное превосходство и сумеет подавить ПВО противника, будет бомбить наземные войска".

Скутер подчеркнул, что не менее важно обеспечивать ремонт и обслуживание воздушных эскадрилий, а также поддерживать солидный уровень боеготовности.

Но даже в этом случае нет никакой гарантии, что будет достигнуто воздушное превосходство. Некоторые военачальники говорят, что у войск может быть только окно возможностей, но никак не устойчивое превосходство в небе. Однако этими возможностями можно и нужно воспользоваться для обеспечения прорыва на поле боя.

"Выбросьте учебники"

Уроки украинского конфликта полезны не только на уровне командования; их необходимо усвоить даже мелким подразделениям и отдельным солдатам.

Солдату важно действовать быстро, сохранять мобильность и не привлекать ненужное внимание. Это значит, что ему надо скрывать свое оружие и все прочее, из-за чего он может превратиться в мишень. Другие участники конфликта рассказали Business Insider, что казаться важным на поле боя — это как раз то, чего нужно избегать. Сидеть на одном месте — тоже плохое решение.

"Скорость спасает. Чем быстрее ты двигаешься, тем дольше живешь", — объяснил Скутер.

По его словам, спецназовцам в США необходимо мыслить нестандартно. Это значит, что иногда нужно действовать вопреки требованиям уставов, наставлений и стандартных правил, когда того требует обстановка, скажем, при эвакуации раненых с поля боя.

"Выбросьте учебники, выбросьте наставления. Избавьтесь от них и обратите внимание на то, как здесь воюют на самом деле, — сказал Скутер. — Многое из того, чему мы учимся в США, совершенно не соответствует реальности".

Скутер — далеко не первый воюющий на Украине ветеран, пришедший к таким выводам. В прошлом году один такой источник рассказал Business Insider: "Мы привыкли к тому, что ведем противопартизанские войны и воюем с гребаными террористами. Все прочее мы типа забыли, забыли, как надо воевать по-настоящему".

Очень важная область, в которой США никак нельзя отстать — это применение беспилотников. На Украине все это очень быстро развивается, а Киев и Москва регулярно совершенствуют свою тактику действий и применяют новшества, чтобы не отстать от противника.

Официальные лица и аналитики говорят, что Соединенные Штаты не готовы к конфликту такого рода, который ведут Россия и Украина, особенно к применению дронов. Они подчеркивают, что нужно предпринять значительные шаги, чтобы повысить готовность к боевым действиям такого типа.