«Ёлка» с ИИ от «Рубикона» способна и без боевой части противостоять БПЛА противника

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть работу боевых групп ВС РФ по сбитию разведывательных беспилотников противника. В частности, целями центра «Рубикон», помимо прочего, становятся разведывательные БПЛА противника FlyEye, «Мара», «Лелека», RQ-35 Heidrun, разведывательно-ударные «Домахи», дроны-камикадзе Vector, RAM-2X и AQ-400 «Коса» и другие беспилотники противника.

Также на кадрах запечатлен момент уничтожения украинского разведчика-корректировщика высокоточного вооружения Shark. Как правило, благодаря виртуозным действиям операторов, когда в поле «зрения» российских дронов-перехватчиков попадает БПЛА противника, у вражеского беспилотника практически нет шансов.

Украинские ресурсы цитируют слова специалистов по РЭБ ВСУ, сетующих, что в последнее время резко повысилась эффективность борьбы ВС РФ с разведывательными БПЛА противника. У российских войск появились новые компактные РЛС, способные оперативно выявлять БПЛА ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, для уничтожения в воздухе вражеских беспилотников ВС РФ всё чаще применяют дроны-перехватчики «Ёлка», способные поражать широкий спектр воздушных целей — от разведывательных беспилотников типа «Лелека» до небольших квадрокоптеров и даже FPV-дронов. Работа «Ёлки» основана по принципу «выстрелил и забыл» благодаря наличию основанной на ИИ системы самонаведения. Примечательно, что «Ёлка» не обладает боевой частью — перехват происходит за счет кинетического воздействия.