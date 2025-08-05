Airbus провела церемонию выкатки первого самолета C-295 MSA, предназначенного для ВВС Испании

ЦАМТО, 4 августа. Компания Airbus 30 июля объявила о состоявшейся на предприятии в Севилье выкатке первого C-295 в версии самолета морского наблюдения (MSA), предназначенного для ВВС Испании.

Как предполагается, в ближайшее время он будет перемещен в окрасочный цех, после чего пройдет комплексные испытания. Первый полет должен состояться в конце 2025 года, а поставка заказчику – в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года правительство Испании одобрило заключение контракта на поставку ВВС страны 16 самолетов C-295 в двух вариантах, включая 10 ед. в версии самолета морского наблюдения (MSA) для ВВС Испании и шесть – морского патрульного самолета (MPA) для ВМС Испании.

Контракт стоимостью 1,695 млрд. евро на поставку 16 самолетов C-295, включая 10 C-295 MSA и 6 C-295 MPA, Министерство обороны Испании заключило с Airbus Defence and Space в декабре 2023 года. Соглашение также включает поставку системы обучения (Full Flight Simulator и Mission System Simulator) и начального пакета логистической поддержки.

C-295 MPA будут выполнять задачи, которые возлагались на P-3 "Орион", снятые с вооружения в конце 2022 года, а C-295 MSA является заменой парка самолетов CN-235 VIGMA (Vigilancia Maritima), которые состоят на вооружении ВВС Испании с 2008 года. C-295 MSA будут применяться, в первую очередь, для противодействия контрабанде и незаконному обороту наркотиков, а также для поддержки поисково-спасательных операций.

В августе 2024 года Министерство обороны Испании и Airbus Defence and Space подписали дополнения к соглашению, согласно которому компания поставит по восемь машин каждой версии.

Главным отличием версии MPA является комплект вооружения. C-295 MPA сможет нести от двух до четырех торпед Mk46/54 и до 60 гидроакустических буев. Самолеты также будут оснащены комплектом средств обнаружения и разработанной Airbus интегрированной тактической системой управления (FITS), обеспечивающей обработку данных от РЛС, камер, гидроакустических буев, детекторов магнитных аномалий и средств радиоэлектронной разведки. Это позволит эффективно применять самолеты для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, проведения поисково-спасательных операций, а также контроля исключительной экономической зоны. Ожидается, что первый самолет версии MPA будет поставлен в 2027 году.