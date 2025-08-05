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Военное обозрение

Асбест убил больше британских военных, чем талибы в Афганистане

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Источник изображения: topwar.ru

За последние два десятилетия асбест унёс жизни британских военных в девять раз больше, чем боестолкновения с талибами в Афганистане. Об этом пишет одно из британских изданий со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов правительственный документ.

В последнем говорится, что с 2001 по 2021 годы от болезней, вызванных воздействием этого материала, скончались не менее 3560 ветеранов. Для сравнения, за тот же период в афганской кампании погибли британских 405 военнослужащих.

Авторы статьи подчёркивают, что опасный минерал десятилетиями использовался в строительстве армейских казарм, кораблей, подводных лодок и бронетехники. По данным Британского общества гигиены труда, бывшие военные заболевают мезотелиомой – агрессивной формой рака, связанной с асбестом, – в десять раз чаще, чем гражданские. Симптомы могут проявиться спустя 20–60 лет после контакта с токсичными волокнами, а большинство пациентов умирает в течение года после постановки диагноза.

Сообщается, что с 2015 года министерство обороны Великобритании выплатило 803 компенсации на общую сумму 112,5 млн фунтов стерлингов неизлечимо больным ветеранам. Однако, по оценкам экспертов, примерно такое же число военных скончалось от асбестоза и других форм рака лёгких, вообще не получив никаких выплат.

Ситуация уже вызвала возмущение в парламенте Великобритании. Лейбористка Эмма Льюэлл, чей дед умер от мезотелиомы, раскритиковала систему компенсаций, где военные получают меньше гражданских. Она назвала позорным провал так называемого Пакта о вооружённых силах, призванного защищать интересы ветеранов.

Стоит отметить, что вышеупомянутые случаи обнажили системную проблему в ВС Великобритании. При этом правительство страны десятилетиями знало о смертельной опасности для военных, но не принимало никаких мер, чтобы заменить дешёвое и доступное, но крайне токсичное вещество на что-то более безопасное для людей.

Более того, как пишет издание, сегодня тысячи ветеранов британской армии и их семьи сталкиваются с трагическими последствиями данной проблемы, в то время как государство продолжает отстаивать в судах своё право на минимальные выплаты пострадавшим.

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Страны
Афганистан
Великобритания
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