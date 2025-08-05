В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках

Песков назвал очевидным тот факт, что подлодки ВМС США находятся на дежурстве

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

"В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.