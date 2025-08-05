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ТАСС

"Ланцет" уничтожил украинскую РЛС "Малахит" на расстоянии 100 км

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Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard
Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard.
Источник изображения: © РИА Новости

Уничтожение станции ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" из состава Испытательного центра "Рубикон" прямым попаданием уничтожил радиолокационную станцию П-18 "Малахит" ВСУ на удалении более 100 км.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На расстоянии более 100 километров от места запуска оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" центра "Рубикон" прямым попаданием поразил РЛС украинских националистов. Уничтожение станции "Малахит" ВСУ было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении. 

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Страны
Россия
Продукция
П-18
Компании
Минoбороны РФ
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