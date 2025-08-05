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Flotprom

Состав китайского флота пополнил четвертый вертолетоносец класса "Тип-075"

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В минувшую пятницу, 1 августа, в 98-ю годовщину основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Пекин официально подтвердил ввод в эксплуатацию четвёртого универсального десантного корабля класса "Тип-075". Как уточняет Navy Recognition, УДК получил название "Хубэй" и бортовой номер 34.

Государственные китайские СМИ сообщили, что "Хубэй" уже участвовал в учениях в Южно-Китайском море вместе с УДК "Хайнань" – первым кораблём класса "Тип-075", а также с четырьмя десантными кораблями проекта "Тип-071" и десантным катером на воздушной подушке "Тип-726".

УДК "Хубэй", Китай

Chinese MoD


УДК "Хубэй" спустили на воду на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае в декабре 2023 года. В феврале 2024 года в прессе появилась информация, что корабль вышел на испытания в море. К маю 2025 года на корпусе УДК появился бортовой номер, и его видели пришвартованным на южной военно-морской базе рядом с Хайнанем.

Хотя некоторые неофициальные источники утверждали, что к лету 2025-го "Хубэй" уже вступил в строй, никаких подтверждений от китайских властей не поступало до 1 августа.

Напомним, что программа разработки и производства для китайского флота вертолетоносцев "Тип-075" стартовала в 2011 году. Головной корабль "Хайнань" с бортовым номером 31 ввели в строй в апреле 2021 года. Второй УДК этого типа, "Гуанси" (32), передали китайскому флоту в декабре 2021 года. Третий корабль серии, "Аньхой" (33), пополнил состав ВМС НОАК осенью 2022 года.

В декабре 2024 года на воду спустили первый китайский УДК усовершенствованного класса "Тип-076". По информации китайских СМИ, у новых кораблей увеличены размеры: водоизмещение превышает 40 тысяч тонн (у "Тип-075" – от 36 до 39 тысяч тонн). Длина летной палубы – около 260 метров, ширина – 50 метров (вместо 232 и 37 метров соответственно). По этим характеристикам новые китайские вертолетоносцы сопоставимы с американскими УДК классов "Уосп" и "Америка".

Кроме того, китайские УДК нового поколения оснастят электромагнитной катапультой типа EMALS и аэрофинишерами для интеграции в авиакрыло палубных истребителей. Первыми кораблями, оснащенными EMALS, стали американские авианосцы типа "Джеральд Форд". Затем передовые устройства установили на новейшем китайском авианосце "Фуцзянь", который завершает испытания и будет введен в строй, как ожидается, до конца этого года.

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