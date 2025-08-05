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На Западе объяснили приказ Трампа направить атомные подлодки к «берегам России»

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Фото: Ken Cedeno / Reuters
Фото: Ken Cedeno / Reuters.

MWM: Трамп приказал направить подлодки к РФ, поскольку их трудно обнаружить

Президент США Дональд Трамп приказал направить две атомные подводные лодки (АПЛ) к «берегам России», поскольку перемещение субмарин трудно обнаруживать со спутников, объясняет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Поскольку США и Россия развертывают обширные спутниковые сети, способные обнаруживать пуски ракет друг друга, развертывание подводных лодок позволяет свести к минимуму время предупреждения [ракетного пуска] до того, как ракеты поразят свои цели», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что ракетный запуск делает АПЛ заметной для космических средств наблюдения, что создает дополнительные риски.

«Хотя остается неясным, были ли подводные лодки, упомянутые президентом Трампом, ударными кораблями, вооруженными крылатыми ракетами такого типа, как Los Angeles, или стратегическими баллистическими ракетными подводными лодками такого типа, как Ohio, вооруженными для полномасштабной ядерной войны, оба типа субмарин могут представлять значительно большую угрозу при передовом развертывании», — пишет издание.

Ранее Трамп объявил о прибытии двух атомных подлодок «в нужный регион».

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ohio
Ядерный щит
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