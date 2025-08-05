Raytheon поставит крупную партию УР AIM-120 AMRAAM ВС США и иностранных государств

ЦАМТО, 4 августа. Минобороны США 31 июля объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Raytheon контракта на поставку УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM в рамках 39-го и 40-го опционов к основному контракту.

Стоимость заказа составляет 3,5 млрд. долл. Контракт предусматривает производство ракет AMRAAM, телеметрической системы AMRAAM, начального и полевого комплектов запасных частей, а также финансирование другой деятельности, связанной с производством.

Соглашение включает поставки боеприпасов ВВС и ВМС США, а также в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Украину, Израиль и Кувейт. Стоимость заказов в рамках программы FMS составляет 621 млн. долл.

Работы будут выполняться на предприятии Raytheon в Тусоне (шт.Аризона) и, как ожидается, будут завершены в третьем квартале 2031 ф.г.

AMRAAM представляет собой ракету двойного назначения, обеспечивающую поражение воздушных целей при размещении как на борту истребителей, так и в составе наземных ЗРК.

Ракета AIM-120 разработана более 30 лет назад, однако постоянно модернизируется и находится в производстве, обеспечивая заказчикам возможность поражать цели в сложных метеоусловиях за пределами прямой видимости.

В настоящее время УР AMRAAM интегрирована на 14 платформ и состоит на вооружении в 44 странах мира. С момента завершения разработки базовой версии было произведено более 5000 пусков AMRAAM.