F-16 стали значительно реже появляться в украинском небе: о возможных причинах

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Российские войска продолжают проводить «геранизацию» и «кинжализацию» украинских аэродромов вместе с расположенной там военной техникой. Противник подтверждает тот факт, что число применения БПЛА ВС РФ выросло кратно. В июле зафиксирован очередной рекорд, причём такой, что число нанесённых российскими БПЛА дальнего радиуса действия сопоставимо с числом ударов за весь предыдущий год.

В разы увеличилось и число ударов по аэродромам Воздушных сил ВСУ. БПЛА зачастую обеспечивают обнуление боекомплекта зенитных ракетных комплексов, после чего следует ракетный удар. Но в ряде случае вместо ракет идёт повторный накат из «Гераней» и «Гербер», что тоже приносит свои заметные плоды.

На этом фоне всё меньше свидетельств того, что противник использует остающиеся в наличии истребители F-16. В июле-начале августа число упоминаний о боевых вылетах американских истребителей ВС ВСУ – примерно в 7 раз ниже, чем число упоминаний о них в июне.

После сообщений о том, что несколько украинских самолётов «случайно залетели в воздушное пространство Румынии» на фоне российского удара по военным объектам на западе Украины, сообщений об F-16 не появлялось.

С чем это может быть связано? Вариантов несколько: от того, что многие F-16 были уничтожены или повреждены на аэродромах до того, что враг концентрирует силы и средства, чтобы нанести новый удар. В любом случае расслабляться рано, сколь бы банально это ни звучало. При этом и явное повышение эффективности ударов по военным аэродромам Украины необходимо отметить. Противник прекрасно понимает, что любой из его аэродромов - цель.