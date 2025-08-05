ЦАМТО: комплекс "Орешник" обеспечит ядерное сдерживание НАТО

ЦАМТО, 4 августа. Комплекс "Орешник" будет осуществлять ядерное сдерживание европейских стран НАТО, что освободит ранее занятые этим компоненты российской ядерной триады.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России началось серийное производство комплексов "Орешник", первый серийный комплекс уже произведен и поступил в войска.

"Это свидетельствует о готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса России выполнять задания, сформулированные главой государства, президентом Владимиром Путиным, по серийному освоению новейших видов оружия", – отметил И.Коротченко.

Новый комплекс будет поступать на боевое дежурство в состав Ракетных войск стратегического назначения.

"Ранее выполняющие функции ядерного сдерживания средства из состава российской стратегической триады, которые были раньше нацелены на Европу, теперь будут перенацелены на другие объекты. А функции ядерного сдерживания таких стран, как Великобритания, Франция будут осуществляться с помощью комплексов "Орешник", – сказал директор ЦАМТО.

Он напомнил, что "Орешник" – это ракетный комплекс средней дальности, с помощью которого можно наносить удары твердотопливными баллистическими ракетами на дальность до 5,5 тыс. км. "Орешник" оснащен шестью боевыми блоками индивидуального наведения. Штатно "Орешник", по словам И.Коротченко, комплектуется ядерным зарядом мощностью 150 кт.

"Возможности "Орешника" позволяют из позиционного района на территории Российской Федерации поразить любую цель любой европейской страны НАТО, включая Португалию и Великобританию как самые удаленные от наших границ", – добавил И.Коротченко.

Первое испытание "Орешника" в безъядерном оснащении, которое, как известно, прошло в боевой обстановке, в результате чего был поражен ракетный завод "Южмаш" на Украине, было чрезвычайно успешным, после чего было принято решение о серийном производстве, напомнил собеседник агентства.

"Орешник", по его словам, размещен на мобильном шасси высокой проходимости и способен осуществлять боевое дежурство в позиционном районе скрытно от средств космической и технической разведки противника. Таким образом, он фактически неуязвим, заключил И.Коротченко.