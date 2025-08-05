ЦАМТО: "Орешник" нивелирует угрозы от готовящихся к войне с РФ стран ЕС и НАТО

ЦАМТО, 4 августа. Серийное производство ракетных комплексов "Орешник" позволит нивелировать любые угрозы со стороны НАТО и европейских стран, которые к 2030 году собираются быть готовыми к полномасштабной войне с Россией.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России началось серийное производство комплексов "Орешник", первый серийный комплекс уже произведен и поступил в войска.

"Надо подчеркнуть, что сообщение о первом серийно произведенном "Орешнике" следует рассматривать и в контексте нынешней военно-политической ситуации, в том числе и как ответ на давление со стороны Запада", – сказал И.Коротченко.

По его словам, Россия сегодня является одним из лидеров в области боевого твердотопливного ракетостроения. Масштабирование серийного выпуска "Орешника" позволит чрезвычайно эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, которые особенно проявились после выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, отметил собеседник агентства.

"Мы показываем, что задачи СВО будут продолжать решаться по тем основным направлениям, которые были озвучены ранее Кремлем, никаких изменений не произойдет, Россия готова к адекватному реагированию на новые риски и угрозы, которые сегодня проецируют, прежде всего, европейские страны НАТО и Евросоюз", – добавил И.Коротченко.

По его словам, в планах этих стран "поддерживать Украину и в готовности быть полностью отмобилизованными к большой войне с Россией к 2030 году".

"Как раз за эти пять лет у нас будет произведено достаточное количество комплексов "Орешник", с помощью которых мы будем нивелировать превосходство НАТО в области обычных вооружений и численности личного состава для того, чтобы гарантированно ответить на любые виды агрессии против нашей страны", – подчеркнул И.Коротченко.

Ранее Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.