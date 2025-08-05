Войти
ЦАМТО

ЦАМТО: "Орешник" нивелирует угрозы от готовящихся к войне с РФ стран ЕС и НАТО

293
0
0

ЦАМТО, 4 августа. Серийное производство ракетных комплексов "Орешник" позволит нивелировать любые угрозы со стороны НАТО и европейских стран, которые к 2030 году собираются быть готовыми к полномасштабной войне с Россией.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России началось серийное производство комплексов "Орешник", первый серийный комплекс уже произведен и поступил в войска.

"Надо подчеркнуть, что сообщение о первом серийно произведенном "Орешнике" следует рассматривать и в контексте нынешней военно-политической ситуации, в том числе и как ответ на давление со стороны Запада", – сказал И.Коротченко.

По его словам, Россия сегодня является одним из лидеров в области боевого твердотопливного ракетостроения. Масштабирование серийного выпуска "Орешника" позволит чрезвычайно эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, которые особенно проявились после выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности, отметил собеседник агентства.

"Мы показываем, что задачи СВО будут продолжать решаться по тем основным направлениям, которые были озвучены ранее Кремлем, никаких изменений не произойдет, Россия готова к адекватному реагированию на новые риски и угрозы, которые сегодня проецируют, прежде всего, европейские страны НАТО и Евросоюз", – добавил И.Коротченко.

По его словам, в планах этих стран "поддерживать Украину и в готовности быть полностью отмобилизованными к большой войне с Россией к 2030 году".

"Как раз за эти пять лет у нас будет произведено достаточное количество комплексов "Орешник", с помощью которых мы будем нивелировать превосходство НАТО в области обычных вооружений и численности личного состава для того, чтобы гарантированно ответить на любые виды агрессии против нашей страны", – подчеркнул И.Коротченко.

Ранее Европейская комиссия представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 06:08
  • 12
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 05.08 04:30
  • 9844
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.08 03:04
  • 3
Турки обещают не пускать американские АПЛ в Чёрное море на фоне сделанных Трампом заявлений
  • 05.08 00:19
  • 0
Ответ на "ВКС РФ наращивают темпы поступления истребителей Су-57"
  • 05.08 00:03
  • 0
Ответ на "Как изменилась российские боевые действия в воздухе против Украины: взгляд с борта разведывательного самолета НАТО (Business Insider, Германия)"
  • 04.08 23:09
  • 0
Ответ на "Орбан: мир на Украине наступит, когда Запад поймет, что она не может быть в НАТО"
  • 04.08 22:05
  • 0
По поводу "Перевооружение сил ПВО на системы С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф" продолжается"
  • 04.08 21:26
  • 0
Ответ на "В США новейший российский «Штурм» признали устаревшим"
  • 04.08 18:07
  • 3
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 04.08 02:53
  • 1
Эксперт Степанов рассказал, что России даст размещение "Орешников" за рубежом
  • 04.08 02:37
  • 1
Перевооружение бундесвера: истребители Eurofighter, танки и миллиарды инвестиций для сильнейшей армии Европы (Berliner Zeitung, Германия)
  • 04.08 02:11
  • 1
Орбан: мир на Украине наступит, когда Запад поймет, что она не может быть в НАТО
  • 03.08 21:12
  • 1
ВМС Перу приняли на вооружение второй ДВКД класса "Макассар"
  • 03.08 18:27
  • 5
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 03.08 18:25
  • 487
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана