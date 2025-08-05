МНО Польши закупило вторую партию южнокорейских ОБТ K2

ЦАМТО, 4 августа. На предприятии компании Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" 1 августа был подписан второй исполнительный контракт на поставку ВС Польши ОБТ K2, включая первую партию в конфигурации K2PL.

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, соглашение стоимостью около 6,5 млрд. долл. было подписано Агентством вооружений МНО Польши с южнокорейской компанией Hyundai Rotem Company.

Контракт предусматривает поставку 180 танков K2 в период с 2026 по 2030 гг. Из них 116 танков в текущей конфигурации K2GF будут поставлены в период с 2026 по 2027 гг., а 64 танка в конфигурации K2PL – в период с 2028 по 2030 гг. По условиям соглашения, завершающая сборка 61 танка K2PL будет осуществляться на предприятии Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A. Первые три танка в конфигурации K2PL будут изготовлены и испытаны в Республике Корея в связи с внесением изменений в конфигурацию, по сравнению с K2GF.

Кроме того, новый исполнительный контракт предусматривает поставку специальных и вспомогательных машин на шасси K2. В их проектировании будут участвовать входящие в Польскую оружейную группу (Polska Grupa Zbrojeniowa) компании OBRUM Sp. z o.o. и Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy". Соглашение предусматривает приобретение 31 ремонтно-эвакуационной машины, 25 инженерных машин и 25 мостоукладчиков. Их поставка запланирована на 2029-2031 гг.

Соглашение также включат пакеты обучения и логистики, поставку значительного количества боеприпасов (включая 120-мм танковые боеприпасы и малокалиберные боеприпасы). Пакет логистики включает поставку запасных частей, комплектов специального инструмента, испытательного оборудования, инструмента для технического обслуживания и технической документации. Пакет обучения включает учебные боеприпасы, интегрированные тренажеры ETS (Embedded Training System), а также обучение инструкторов, экипажей и технического персонала.

Исполнительный контракт также предусматривает передачу технологий, включая создание производственных мощностей для окончательной сборки ОБТ на предприятиях польской оборонной промышленности и приобретение полного спектра услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации танков. Компания Hyundai Rotem (HRC) оснастит завод "Bumar-Labedy" инструментом и производственным оборудованием для создания сборочной линии танков K2PL и сопутствующей техники.

Положения о передаче технологий, предусмотренные исполнительным контрактом, также создают основу для сотрудничества между Hyundai Rotem Company и польскими компаниями в производстве:

- корпуса, башни и шасси;

- гидропневматической подвески;

- основного вооружения;

- автомата заряжания.

Танки K2PL будут оснащены дополнительной защитой по сравнению с базовой конфигурацией, включая систему активной защиты, систему борьбы с БЛА и дополнительное бронирование. Кроме того, танки K2PL будут модернизированы с учетом опыта эксплуатации танков K2GF.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с южнокорейской Hyundai Rotem рамочное соглашение на поставку в общей сложности 1000 танков K2 и адаптированной к требованиям ВС Польши версии K2PL вместе с сопутствующей техникой, пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

Агентство вооружений МНО Польши 26 августа 2022 года заключило с Hyundai Rotem первый исполнительный контракт стоимостью 3,37 млрд. долл. (16 млрд. злотых) на поставку в течение 2022-2025 гг. 180 основных боевых танков K2, включая пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Первая партия из 10 ОБТ K2 была доставлена в Польшу в декабре 2022 года. По данным польских оборонных источников, в 2025 году компания должна поставить в Польшу последние 96 ОБТ K2 "Блэк Пантер", завершив поставку по первому исполнительному контракту.

В июле 2024 года польский государственный оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA и Hyundai Rotem подписали соглашение о совместном производстве танков в Польше в адаптированной версии K2PL.