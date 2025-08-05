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ЦАМТО

В состав Северного флота вошел новый морской самоходный плавучий кран СПК-62150

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Самоходный кран проекта 02690
Самоходный кран проекта 02690.
Источник изображения: ЗАО "Спецсудопроект"

ЦАМТО, 4 августа. В Мурманске 1 августа состоялась торжественная церемония первого подъема Флага судов вспомогательного флота Военно-морского флота России на новом морском самоходном плавучем кране проекта 02690 "СПК-62150".

Торжественную церемонию возглавил начальник штаба материально-технического обеспечения Северного флота контр-адмирал Владимир Горев, который от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова поздравил личный состав крана с Днем Тыла Вооруженных Сил России и подъемом флага, пожелав успехов в решении всех поставленных задач.

"Все агрегаты работают как положено, в технике уверенность есть. Экипаж готов к выполнению всех поставленных перед ним задач", – отметил капитан морского самоходного плавучего крана "СПК-62150" Михаил Новиков.

Морской самоходный плавучий кран проекта 02690 является уникальным судном, имеющим расширенные возможности по выполнению всех видов грузоподъемных работ, а также для перевозки грузов на верхней палубе, сообщает пресс-служба Северного флота.

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