В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

Нью-Дели закупает нефть у России, принося ей прибыль, пояснил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер выступил с утверждением, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, покупая российскую нефть, финансирует конфликт на Украине.

"Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России", - сказал Миллер в интервью телеканалу Fox Business.

По словам Миллера, американская администрация "не исключает никакие варианты для того, чтобы при помощи дипломатических, финансовых и иных инструментов" достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп до этого заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. При этом он уточнил, что "не знает, верно это или нет".

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля РФ в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Трамп также на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров" со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть" военной техники у Москвы, а также является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.