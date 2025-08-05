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ТАСС

Инженеры группировки "Запад" создают мины для сброса с БПЛА

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Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса
Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Боеприпасы производят с помощью 3D-принтеров

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 16-го инженерно-саперного полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" разрабатывают и производят с помощью 3D-принтеров мины, предназначенные для сброса с беспилотников, а также другие устройства. Об этом рассказали ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие 16-го инженерно-саперного полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно применяют беспилотники для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных заграждений, что значительно повышает эффективность и безопасность выполнения задач в зоне специальной военной операции. В специальных мастерских проводится разработка облегченных мин, адаптированных для сброса с БПЛА, создание устройств точного сброса, обеспечивающих надежное минирование заданных участков", - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство распространило кадры, на которых военнослужащий полка осуществляет сборку магнитного контактного взрывателя, уже прошедшего боевое тестирование и поставленного на поточное производство.

Также проводится подготовка квалифицированных операторов дронов, которым опытные военнослужащие передают знания в специализированных учебных классах. Для отработки практических навыков сначала используется симулятор, а затем дрон "Блоха".

Оператор БПЛА с позывным Срочник рассказал о его применении. "Дрон «Блоха» нужен для обучения операторов, для повышения квалификации. Пилот с данным оборудованием проходит полосу препятствий и, соответственно, повышается уровень квалификации. По моему мнению, примерно 30-40 часов достаточно, чтобы переходить на следующий уровень, то есть на большие FPV-дроны, от 5 дюймов и более", - объяснил он.

В Минобороны отметили, что внедрение новых технологий позволяет минимизировать риски для личного состава и повысить эффективность инженерного обеспечения войск в условиях современных боевых действий. 

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