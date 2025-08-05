MWM: в России наращиваются темпы производства самолетов Су-57

В России наращиваются темпы производства Су-57, пишет MWM. Они оснащены современными авиационными средствами поражения и гиперзвуковым оружием. Важность роста производства обусловлена интересом со стороны иностранных заказчиков и давлением НАТО на российскую оборону, отмечается в статье.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил, что подготовка к оснащению войск истребителями пятого поколения Су-57 ведется ускоренными темпами. “В соответствии с государственным оборонным заказом ВКС ежегодно получают современные и модернизированные образцы вооружения… Наращиваются темпы поступления самолетов пятого поколения Су-57 с современными авиационными средствами поражения и гиперзвуковым оружием”, — заявил он.

В свое время российская промышленность поставила перед собой очень смелую цель: увеличить производство Су-57 на 67% в 2024 году. Предполагалось, что в 2024 году в строй вступят 20 истребителей, против всего 12 в 2023 году и всего шести в 2022. Это бы почти удвоило численность парка — с 22 до 42 истребителей — хотя относительно того, была ли эта цель достигнута, сохраняется значительная неопределенность. В 2024 году была подтверждена поставка двух партий Су-57, однако количество самолетов в этих партиях остается неизвестным.

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе на Дальнем Востоке в августе открылись новые мощности для производства Су-57, и увеличение объемов поставок, упомянутое генералом Максимцевым, во многом может оказаться следствием этого расширения. Также существенную неопределенность вызывает вопрос о прекращении производства базовой модели Су-57 в 2025 году, поскольку ожидается, что на производственных линиях его заменит существенно модернизированный вариант Су-57М1. Кроме того, было подтверждено, что первые Су-57 отправятся на экспорт в 2025 году, а именно для оснащения ВВС Алжира, однако при этом остается неизвестным, сколько самолетов из запланированных к производству в 2025 году отправятся в это североафриканское государство. Благодаря значительному расширению производства Су-57 ВКС России могут получать эти самолеты быстрее, чем ВВС США — собственные истребители пятого поколения F-35A, поскольку закупки планируется урезать в 2026 году с 48 до всего 24 самолетов из-за серьезного бюджетного кризиса, а также назревших сомнений в будущей жизнеспособности американского самолета.

Важность наращивания производства Су-57 обусловлена множеством факторов: прежде всего, растущим интересом со стороны потенциальных иностранных заказчиков и обострившимся давлением на российскую оборону со стороны стран НАТО. Почти одновременно с заявлением генерала Максимцева индийское правительство уведомило американских чиновников о том, что не заинтересовано в закупке истребителя F-35 — таким образом единственным вариантом приобретения истребителей пятого поколения для Нью-Дели в ближайшей перспективе остается Су-57. В мае Россия сделала Министерству обороны Индии беспрецедентное предложение: предоставить полный доступ к технологиям Су-57 в рамках масштабной сделки по лицензионному производству. Министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх подтвердил, что такие закупки рассматриваются. Быстрая поставка истребителей как в Алжир, так и в ВКС России убедит Индию и других потенциальных клиентов в том, что заказ будет исполнен оперативно.

Су-57 — один из всего лишь четырех серийных истребителей пятого поколения в мире, наряду с F-35 и китайскими J-20 и J-35. Хотя его малозаметность и авионика считаются менее продвинутыми, чем у иностранных конкурентов, он выигрывает от совершенно уникального уровня боевых испытаний на украинском театре военных действий. Операции с участием Су-57 включали воздушные бои, подавление ПВО, нанесение точечных ударов и вылеты в плотно защищенном воздушном пространстве противника. Главное преимущество истребителя заключается в том, что его эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании сопоставимы с расходами современных истребителей четвертого поколения, таких как Су-30, что позволяет истребительным подразделениям переходить на новую технику без сокращения численности или серьезных дополнительных расходов. Это идет вразрез с американскими F-22 и F-35, которые не только сами по себе гораздо дороже F-15 и F-16, на замену которым разрабатывались, но вдвое превосходят их по расходам на техническое обслуживание, что вынудило ВВС США значительно сократить свой флот.