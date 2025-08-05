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Вестник Мордовии

Смертоносные российские ЗСУ-23-4 "Шилка" в зоне СВО стали более защищенными

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Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Уголок Ситха", сайт "Отвага2004"

Российские зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" в зоне специальной военной операции используются как машины огневой поддержки. Впервые их в таком качестве начали применять еще в 80-е годы, во время нахождения в Афганистане соединений советского ограниченного контингента.

Для отражения нападений бандформирований на колонны, заставы и другие объекты была создана специальная модификация, у которой демонтировали радиолокационный комплекс, установили ночной прицел и увеличили запас снарядов.

Большим преимуществом "Шилки" является её способность уничтожать высоко расположенные вражеские огневые точки.

В качестве основного вооружения используются счетверенные 23-мм пушки АЗП-23 "Амур", имеющие максимальную дальность стрельбы в два километра. Скорострельность - до тысячи выстрелов в минуту на ствол.

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Уголок Ситха", сайт "Отвага2004"

Мощность двигателя - 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода по топливу на пересеченной местности - 300 км. Боевая масса - девятнадцать тонн. Экипаж - четыре человека.

После Афгана ЗСУ-23-4 активно привлекались во время конфликтов на территории бывшего Советского Союза.

В настоящее время эти самоходки вносят свой вклад в уничтожение живой силы и техники формирований киевского режима. По опыту СВО им усилили защиту. Фотографию одного из таких образцов разместили в телеграм-канале "Уголок Ситха". Машину оборудовали дополнительными экранами, защищающими от ударов дронов-камикадзе. И в таком виде она точно доставит ещё много проблем боевикам ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Шилка
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