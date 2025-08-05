Танк и запишем: что стоит за проектом перевооружения бундесвера

Как и зачем хочет измениться армия Германии и хватит ли на это денег у властей ФРГ

Правительство Германии планирует серьезно увеличить траты на закупки вооружений и военной техники для противостояния будущим «вероятным угрозам», сообщают западные СМИ. В планах немецких властей якобы есть и приобретение бронетехники и БПЛА, и обновление камуфляжной формы, и многое другое. При этом экономика страны переживает не лучшие времена, и перекачка средств из «мирных» отраслей в ВПК способна оказать на нее совсем не тот эффект, которого ожидают чиновники в Германии. О том, как и зачем в ближайшие годы собирается меняться бундесвер и хватит ли на это промышленных и финансовых ресурсов, — в материале «Известий».

Как растет военный бюджет Германии

Новые закупки невозможны без увеличения бюджета. На 2026 год в Германии уже запланированы расходы в €108 млрд, из которых €82,7 млрд — это оборонный бюджет, а еще примерно €25,5 млрд — дополнительные средства из специального фонда. Для сравнения, еще в 2023-м Германия потратила на армию €58,537 млрд.

Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Источник изображения: iz.ru

— С такими финансовыми затратами можно рассчитывать не только на модернизацию и улучшение материальной базы, но и на увеличение численности вооруженных сил, — отметил в разговоре с «Известиями» редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Судя по всему, бундесвер действительно планирует создание новых должностей и рабочих мест — 12 тыс. новых штатных единиц. Кроме того, в стране ожидают вступления в силу нового закона о военной службе, который тоже предполагает увеличение численности армии.

— Перекачивание средств из мирных секторов экономики в ориентированные на производство оружия отрасли может также говорить о попытке Германии занять лидирующие позиции в рамках ЕС после возможного снижения участия США в обеспечении военных потребностей европейских стран, — рассказал «Известиям» политолог-германист Егор Белячков.

Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Источник изображения: iz.ru

Еще одним аспектом резкой милитаризации служит некоторое изменение подхода Берлина к практикам обеспечения собственной безопасности в условиях пресловутой концепции Zeitenwende, принятой в 2022 году, отмечает эксперт. Активное вооружение вполне укладывается в данную концепцию, считает он.

Новая форма для солдат и офицеров

Одна из самых свежих и неожиданных новостей о германской армии — это планы по замене военной формы солдат бундесвера в 2028–2029 годах. Начиная со следующего года армия начнет получать совершенно новый камуфляж Multitarn.

Этот тип маскировочной формы до сих пор использовался только силами специальных операций и, видимо, хорошо себя показал.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Bjorn Trotzki Источник изображения: iz.ru

— Еще пару лет назад министерство обороны Германии отказывалось от «камуфляжной» реформы, но теперь времена изменились — наступила бюджетная благодать для военных закупок бундесвера, — отметил Дмитрий Корнев. — Новый камуфляж может оказаться более подходящим для действий в городских условиях. Кроме того, он более универсален, если сравнивать с предыдущим. В общем, новые военные закупки начинаются с переодевания солдат и офицеров.

Закупка винтовок и бронетехники

Солдатам бундесвера дадут в руки и новое оружие. Более чем в два раза — со 120 до 250 тыс. комплектов — увеличиваются закупки штурмовых винтовок Heckler & Koch HK416A8. Также рассматриваются планы сделать эту модель основным стрелковым оружием бундесвера. Таких фундаментальных изменений не было уже давно.

Также Германия собирается увеличить закупки бронетехники. В общей сложности планируется закупить от 6 до 7 тыс. различных боевых машин только у концерна Rheinmetall — это будут танки Leopard 2 (звучала цифра в 1000 единиц), новейшие гусеничные БМП Puma и БТР Boxer.

БМП «Пума» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze/dpa

— Получение этой бронетехники позволит бундесверу сформировать несколько новых бригад, которые, как ни странно, планируются к развертыванию в Восточной Европе, — отметил Дмитрий Корнев.

Сегодня у бундесвера есть 313 танков (209 Leopard 2A5/A6 и 104 Leopard 2A7V), 680 БМП (258 Marder 1A3/A4, 72 Marder 1A5, 350 Puma), 802 БТР (112 гусеничных и 690 колесных). А кроме Boxer бундесвер планирует закупить еще и 3500 БТР Patria.

— Новые закупки позволяют провести замену устаревшей военной техники на новейшие образцы. Куда при этом денут технику, которая будет сниматься с вооружения, — это отдельный и очень интересный вопрос. Но выполнение этих планов значительно изменит облик бундесвера, — говорит Дмитрий Корнев.

Дроны с оглядкой на российский опыт

Кроме того, Германия начинает реализовывать программу создания беспилотных летательных аппаратов для глубоких ударов по территории потенциального противника. Дроны смогут наносить удары на дальность до 2000 км и более с прорывом систем ПВО противника и автономным поражением целей.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Markus Matzel Источник изображения: iz.ru

— Это совершенно новое веяние, вероятно, основано на анализе успешных действий ВС России в ходе ударов дронами типа «Герань» по военным объектам ВСУ, — отметил Дмитрий Корнев. — Но Германия не одна пойдет в этот поход: СМИ сообщают, что проектом будут заниматься местные компании Rheinmetall, Airbus и Helsing, а также их заокеанские партнеры — Kratos и Anduril. Можно предположить, что это будет не относительно простой дрон типа «Герани», а что-то более современное. Вполне вероятно создание новой крылатой ракеты со стелс-конфигурацией и реактивным двигателем с соответствующими дальностью действия и боевыми возможностями.

Такой проект, скорее всего, выйдет за рамки формируемого сегодня финансирования. Судя по сообщениям СМИ, первые образцы подобных дронов могут появиться к 2029 году.

Вызов для ВПК

Несмотря на развитую промышленность, выполнить столь грандиозные планы по переформатированию вооруженных сил будет непросто, уверен Дмитрий Корнев.

— В годы холодной войны Германия выпускала около 150 танков в год — речь о выпуске танков Leopard 1 в 1960-е, — говорит эксперт. — Позже они стали более высокотехнологичными, и первые серии танков Leopard 2 выпускались уже в количествах чуть более 100 единиц в год. Сейчас их собирают по 50–60 — они стали еще сложнее и дороже. Как Германия планирует получить 1000 танков? Это потребует перестройки всего существующего ВПК. Тем более они хотят сделать такой прыжок не за 10, а буквально за 3–5 лет.

Фото: Global Look Press/dpa Источник изображения: iz.ru

Правительство Германии рассматривает инвестиции в оборонную промышленность как возможность ускорить экономику, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Федор Басов.

— В ФРГ достаточно большие финансовые резервы, позволяющие рассчитывать на увеличение расходов. В случае ухудшения финансовой ситуации бюджет каждого последующего года можно корректировать, — говорит он.

При этом далеко не факт, что немецкий ВПК планирует ставить «стахановские рекорды», отмечает Дмитрий Корнев.

— Освоят финансирование, запустят программы строительства заводов на Украине. Нарисуют графики и планы получения с этих предприятий готовой продукции в нужные сроки, но потом что-то может пойти не так и с заводами, и с заказами, — объясняет он. — Реальность часто серьезно корректирует планы.

Несмотря на заявления членов кабинета министров ФРГ, что все военные расходы обеспечены финансовыми ресурсами, проблемы в экономике продолжают сохраняться, считает Егор Белячков.

Фото: Global Look Press/dpa Источник изображения: iz.ru

— Банкротство многих фирм, перегрузка социальной системы, проблема с безработицей сопровождают в последние годы экономику ФРГ, что, разумеется, не может быть полностью компенсировано увеличением рабочих мест в сфере ВПК, — говорит он. — В краткосрочной перспективе это может принести определенные дивиденды, однако проблемы будут появляться впоследствии и в оборонном комплексе. Ярким тому примером стало отставание в поставках бундесверу новой высокотехнологичной бронемашины Schwerer Waffenträger.

А при сохранении текущих тенденций в экономике, по мнению эксперта, подобные случаи будут происходить всё чаще.

Богдан Степовой

Кирилл Фенин