Почему надо бояться новых российских огнеметных батальонов (The National Interest, США)

Американское издание рассказывает о российских тяжелых огнеметных системах. Этот огнемет мало похож на оружие, что использовалось в прошлых войнах. По противнику бьют и температура, и высокое давление. После этого пехоте остается только занять очищенную от сил врага территорию.

Майкл Пек

В российскую армию приходят батальоны тяжелых огнеметов. Уничтожая войска противника в городах, бункерах и тоннелях, они будут наносить ему мощный физический и психологический урон.

Было бы неправильно называть эти системы огнеметами. Они слишком далеки от систем времен Второй мировой войны, где использовался ранец и трубка для распыления горючей смеси, которыми были вооружены огнеметчики в составе пехотных подразделений. Россия будет использовать новые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72, которые осуществляют пуск неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении. У этих реактивных снарядов горючее смешивается с воздухом, образуя облако, которое при детонации создает огромную температуру и давление. По имеющейся информации, Россия применяла более старые системы ТОС-1 "Буратино" в Сирии.

"Тяжелые огнеметы "Солнцепек" будут расчищать дорогу танкам "Армата" и мотострелкам, - написала российская газета "Известия". - Из них в каждом военном округе сформируют батальоны, которые получат на вооружение эти мощные системы. Их главная задача - выбивать противника из фортификационных сооружений".

Российский военный эксперт Виктор Мураховский похвастался газете "Ивестия", что новое термобарическое оружие будет исключительно разрушительным, и после его применения пехоте останется только занять территорию, на которой противника не останется. ""Солнцепеки" обеспечивают сплошное поражение на большой площади, - рассказал военный эксперт. - Они хороши при прорыве сверхзащищенных укрепрайонов. Обычной ствольной или реактивной артиллерии для выполнения аналогичной задачи потребуется гораздо больше времени и боеприпасов. Причем результат в итоге не будет гарантирован. А тяжелые огнеметы с помощью боеприпасов объемного взрыва уничтожат такую оборону одним залпом. Дальше в бой должны пойти танки и мотострелки, сопротивление которым оказывать уже будет, по сути, некому".

Американские военные отказались от огнеметов и напалмовых бомб, которые применялись во время мировой войны, в Корее и Вьетнаме. Правда, есть информация о том, что в Афганистане они используют легкий реактивный огнемет M202A1 FLASH (Вспышка), похожий на базуку. Но в России огнеметное оружие составляет неотъемлемую часть ее арсенала.

"В сегодняшней структуре российских сухопутных войск в ротах РХБ защиты из состава маневренных бригад имеются отделения и взводы с переносными огнеметами. Огнеметные подразделения ротного состава можно найти только в огнеметных батальонах полков РХБ защиты общевойсковых армий, танковых армий и армейских корпусов, - сообщает Центр зарубежных военных исследований сухопутных войск США. - Типичный российский огнеметный батальон состоит из двух рот переносных огнеметов, огонь из которых ведется с плеча, и одной роты тяжелых огнеметов. В роте переносных огнеметов 71 человек личного состава и девять боевых машин огнеметчиков БМО-Т "Терминатор" (БМО-Т создана на базе модифицированного танка Т-72 и предназначена для перевозки 20-30 реактивных огнеметов одноразового применения РПО-А "Шмель".) Рота тяжелых огнеметов обычно имеет 35 человек личного состава, три тяжелых огнемета ТОС-1А "Солнцепек", каждый с двадцатью 220-мм термобарические реактивными снарядами, которые установлены на шасси Т-72, а также шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-Т - тоже на базе Т-72.

С использованием термобарического оружия есть одна проблема - международное право. Официально и конкретно такое оружие не запрещено, однако организация "Хьюман Райтс Уотч" (Human Rights Watch) утверждает, что оно неприцельное, и от него могут гибнуть не только солдаты, но и гражданские лица, находящиеся в зоне поражения. Взрывчатая топливовоздушная смесь вызывает ужасные поражения, раздавливая человека или его внутренние органы.

Газета "Известия" отмечает один интересный момент. "Долгое время российские военные не могли разработать концепцию применения этого оружия, хотя его поставляли на экспорт несколько лет". Интересно и то, что зажигательное и огнеметное оружие организационно входит в состав подразделений и частей радиационной, химической и биологической защиты, которые также отвечают за защиту войск от оружия массового уничтожения.

Российская военная газета "Красная звезда" утверждает, что термобарическое оружие свидетельствует о готовности России применять его в наступательных боевых действиях, скажем, при наступлении на укрепленные районы. Западный подход отличается, поскольку он предусматривает использование высокоточного оружия в ходе маневренных боевых действий. "Американцы полагали, что войны будут бесконтактными. Легкая мобильная пехота будет проводить глубокие рейды под прикрытием авиации, - пишет газета. - Они считали, что наступательные операции ушли в прошлое. В результате, как говорит Мураховский, они год потратили на захват иракского Мосула, а штурм Ракки длился четыре месяца. В процессе этих боевых действий данные города были полностью уничтожены авиацией".

Пока не совсем ясно, намного ли гуманнее и эффективнее уничтожение городов вместе с их обитателями при помощи взрывчатой топливовоздушной смеси. "Чтобы спасти город, нам пришлось его сжечь" - это утверждение в лучшем случае кажется сомнительным.