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Китай приготовился сбивать спутники Маска с помощью подлодок-невидимок

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Фото: Sam Wolfe / Reuters
Фото: Sam Wolfe / Reuters.

AP: Китай планирует сбивать спутники Starlink Маска с помощью подлодок-невидимок

Китайские ученые разрабатывают способы противодействия спутникам Starlink миллиардера Илона Маска. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на статью профессора Национального университета оборонных технологий Китая.

В числе разработок рассматривают лодки-невидимки, которые будут оснащены космическими лазерами. Также ученые говорят об ударных спутниках с ионными двигателями.

Как пишет издание, в Китае считают, что спутники Starlink являются потенциальной угрозой для страны, так как компания тесно связана с властями США. Опасения Пекина усилились после начала конфликта на Украине — все 64 статьи в научных журналах были опубликованы после февраля 2022 года.

В мае Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19». Его будут использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи. Пуск осуществили в 02:09 (21:09 по московскому времени) понедельника, 12 мая, при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3С» с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны.

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Китай
США
Украина
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Илон Маск
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Чанчжэн
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