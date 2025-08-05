Су-57 обрел гиперзвуковой потенциал: почему ракета “Циркон” скоростью за девять Махов может произвести революцию (Military Watch Magazine, США)

MWM: истребитель Су-57 оснастили гиперзвуковой ракетой "Циркон"

В истребитель Су-57 внедрили гиперзвуковую ракету "Циркон", пишет MWM. Эти ракеты имеют непревзойденные возможности, что значительно увеличивает угрозу судоходству противника. Так Су-57 получил величайшую дальность поражения среди мировых аналогов.

Истребитель пятого поколения Су-57 обрел гиперзвуковой потенциал, сообщил начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Александр Максимцев. “В соответствии с государственным оборонным заказом ВКС ежегодно получают современные и модернизированные образцы вооружения. Наращиваются темпы поступления самолетов пятого поколения Су-57 с современными авиационными средствами поражения и гиперзвуковым оружием”, — заявил он.

Российские СМИ уже несколько лет намекают на внедрение в истребитель гиперзвукового оружия. Так, государственное информационное агентство ТАСС еще в феврале 2023 года сообщило, что малогабаритная гиперзвуковая ракета класса “воздух-поверхность” для Су-57 достигла стадии прототипа. Точный класс гиперзвуковой ракеты, о которой идет речь, остается крайне неопределенным, хотя было подтверждено, что разрабатывается авиационный вариант гиперзвуковой крылатой ракеты “Циркон”, в настоящее время развернутой на надводных кораблях и подводных лодках ВМФ России.

“Циркон” заступил на боевое дежурство на надводном корабле ВМФ России в январе 2023 года. С тех пор “Цирконами” были оснащены ударные подлодки, а также готовится вариант для наземных пусковых установок. Бывший министр обороны Сергей Шойгу ранее отмечал: “Уникальной особенностью гиперзвуковой ракеты “Циркон” является ее способность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны”.

Ракетная программа сыграла ключевую роль в модернизации российских противокорабельных возможностей и, как ожидается, будет расширяться для компенсации иных недостатков российского ВМФ, включая значительно сократившийся флот эсминцев и крейсеров. За исключением китайской YJ-21, этот класс ракет остается совершенно непревзойденным по своим возможностями сочетает дальность полета в 1 000 километров со скоростью свыше девяти Махов. При этом чистая кинетическая энергия, выделяемая при ударе, считается достаточной для уничтожения даже более крупных боевых кораблей. Для сравнения, мощнейшая сверхзвуковая противокорабельная ракета в арсенале Запада SM-6 имеет дальность поражения всего 450 километров и развивает скорость всего 3,5 Маха.

Внедрение “Циркона” на Су-57, который, в свою очередь, сочетает в себе очень большую дальность полета с передовыми возможностями малозаметности, может значительно увеличить угрозу судоходству и боевым кораблям противника, особенно с учетом того, что флот Су-57 к концу 2030-х должен вырасти до нескольких сотен. Специально для Су-57 разработан целый ряд новых усовершенствованных классов ракет.

В октябре 2023 года государственные СМИ сообщили о создании нового класса сверхдальних крылатых ракет на базе Х-101/102, используемых на стратегических бомбардировщиках. Новая ракета меньше исходной Х-101/102, но сохраняет ту же дальность, которая оценивается примерно в 3 500 километров. Это обеспечивает Су-57 величайшую дальность поражения среди мировых аналогов и, как сообщают источники, достигается “благодаря идеально доработанной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использованию нового малогабаритного двухконтурного турбореактивного двигателя”. С тех пор существенной дополнительной информации о программе пока не поступало.

Наконец, сохраняется высокая вероятность того, что компактные гиперзвуковые ракеты воздушного базирования, разработанные для Су-57, получат более широкое распространение в российском истребительном парке, особенно учитывая, что в настоящее время Су-57 укомплектован лишь один полк. В конце июля подтвердилось, что Р-77М, основная ракета класса “воздух-воздух” для этого истребителя, начала поступать на вооружение фронтовых истребительных подразделений Су-35С. Это также сулит ее дальнейшее распространение в авиапарке. Обеспечение совместимости новых ракет, изначально разработанных для Су-57, с более широким спектром истребителей также повысит их шансы в борьбе за экспортные заказы. Ведущим кандидатом на применение гиперзвукового авиационного оружия был и остается истребитель-перехватчик МиГ-31К/И, который неоднократно использовался для запуска баллистических ракет Х-47М2 и, как сообщается, также предназначен для запуска авиационного варианта ракеты “Циркон”. Значительно меньшие габариты “Циркона” позволят самолету запускать по несколько ракет за один вылет.