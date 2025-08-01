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Техкульт

Коленный экзоскелет Dnsys Z1 повышает силу ног на 50 %

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Dnsys Z1

Гонконгский стартап Dnsys представил коленный экзоскелет Z1, который кардинально меняет представление о человеческой мобильности. Устройство усиливает мышцы ног на 50 % и уменьшает нагрузку на коленные суставы в три раза. Каждый из двух модулей экзоскелета весит всего 680 граммов и крепится к ногам за 15 секунд. Встроенные электродвигатели мощностью 450 Вт поддерживают бедро при движении вперед, ассистируют икроножным мышцам при отталкивании и снижают субъективную нагрузку при подъеме на 20 килограммов.

Система реагирует на начало движения за 0,01 секунды благодаря комплексу датчиков, отслеживающих положение, усилие и крутящий момент. Двухъядерный процессор (240 МГц на модуль) анализирует биомеханику пользователя, постепенно подстраивая работу под его индивидуальную манеру движения. Устройство автоматически распознает ходьбу и бег, езду на велосипеде, прыжки, приседания и различные статичные положения.

Dnsys Z1

При тестировании в походных условиях Z1 обеспечил увеличение проходимой дистанции на 25 километров и снижение ударной нагрузки на колени до 150 килограммов. Устройство хорошо защищено от влаги и брызг и способно работать автономно в течение 5 часов. Стартап предлагает три варианта исполнения — «Single Joint», «Dual Joint» и «Dual Joint Pro», которые предлагаются покупателям по цене 699, 899 и 1398 долларов. Разработчики подчеркивают, что Z1 — эволюция их предыдущей модели X1, которая фокусировалась на поддержке тазобедренных суставов. Новое решение адресует запрос пользователей на защиту коленей при активных нагрузках. Сейчас проект собирает средства на Kickstarter, предлагая ранним инвесторам существенную скидку.

Александр Козырев

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