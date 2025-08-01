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Деловая газета "Взгляд"

Публицист Холмогоров призвал инвестировать в дрононосцы вместо авианосцев

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Модель авианосца "Шторм-КМ" разработки Крыловского государственного научного центра
Модель авианосца "Шторм-КМ" разработки Крыловского государственного научного центра.
Источник изображения: Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

Если Россия намерена инвестировать в военно-морской флот, то вместо огромных авианосцев следует возводить сравнительно компактные дрононосцы, считает публицист Егор Холмогоров.

"Нам сейчас нужны относительно небольшие корабли при этом все-таки океанской зоны, не только прибрежной, пройти Ла-Манш, Бискайский залив, хоть до Африки добраться. Он мог бы нести дроны. То есть нам вместо огромных авианосцев сейчас нужны сравнительно компактные дрононосцы", - сказал он в эфире радио Sputnik.

Публицист добавил, что в Китае обсуждают возможность создания подводных лодок-дрононосцев, которая по прибытии в точку выпускает БПЛА или морские дроны в сторону противника, после чего исчезает с радаров. Нечто подобное стоит возводить и в России, подчеркнул Холмогоров.

Как писала газета "ВЗГЛЯД", Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки, задействовав вертолеты и FPV-дроны.

Ирма Каплан

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