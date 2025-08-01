США подписали контракты на хорватские FPV-дроны Orqa

Компания Orqa из Хорватии подписала экспортные соглашения на поставку полностью отечественных FPV-дронов с Францией, Индией, Саудовской Аравией и США, заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич.

По его словам, США, Франция, Индия и Саудовская Аравия заключили контракты с хорватской компанией Orqa на поставку FPV-дронов, полностью произведенных из местных комплектующих, передает ТАСС.

"Индия, Саудовская Аравия, США, Франция – все эти страны уже подписали контракт с хорватской компанией Orqa. Речь идет о FPV-дронах, изготовленных из хорватских комплектующих, на 100% отечественного производства", – заявил Анушич, его слова приводит газета Vecernji list.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки беспилотников с Тайваня выросли почти в восемь раз за первые шесть месяцев текущего года. Основным покупателем этой продукции стала Польша.

Дмитрий Зубарев