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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»

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Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам».
Источник изображения: @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

"После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом", – полагает эксперт.

При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: "Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас".

В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

Дарья Григоренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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