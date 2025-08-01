Баканов договорился с главой NASA продолжить обсуждение миссий в дальний космос

Кроме того, глава Роскосмоса и Шон Даффи обсудили использование национальных орбитальных станций

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 31 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что договорился с и. о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи продолжить обсуждение использования национальных орбитальных станций и отправки миссий в дальний космос.

По словам Баканова, к намеченному на ноябрь запуску корабля "Союз", на который он пригласил американского коллегу, специалисты Роскосмоса и NASA подготовят "дополнительные вопросы по совместной повестке". "Туда мы договорились включить как использование наших национальных орбитальных станций, которые придут после МКС, и как мы будем взаимодействовать по работе с ними и по ряду миссий в дальний космос", - сообщил он журналистам. "Сейчас наши специалисты будут детально эти вопросы прорабатывать, и мы рады, что Шон дал соответствующие указания, чтобы эти контакты могли происходить, несмотря на геополитическую обстановку", - подчеркнул Баканов.