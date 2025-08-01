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Военное обозрение

Индия уведомила США об отказе в покупке американских истребителей F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Индия рассматривает варианты увеличения закупок американских товаров для снижения напряженности между странами, но только не военной техники. Об этом сообщает Bloomberg.

Нью-Дели не будет закупать американскую военную технику, включая истребители пятого поколения F-35, что является ключевым требованием Трампа. Президент США пытался всучить эти самолеты индийскому премьеру Моди в ходе визита индийца в Вашингтон в феврале, но позиция Индии в этом вопросе расходится с американской. Если США пытаются всем продать продукцию, произведенную на собственных предприятиях, то Индия заинтересована в совместном производстве. Поэтому Нью-Дели склоняется к российскому истребителю Су-57Э, который будет собираться на индийских предприятиях.

Как сообщает агентство со ссылкой на информированные источники, Индия уже уведомила США о своем решении отказаться от закупки американских самолетов.

Ранее Трамп раскритиковал Индию, назвав индийскую экономику, а заодно и российскую, «мертвыми». Одновременно президент США ввел 25% пошлины на индийские товары. До этого посол Индии в Великобритании заявил, что отказ от российской нефти нанесет удар по индийской экономике. На сегодняшний день государственные индийские компании приостановили закупку российской нефти, но произошло это еще на прошлой неделе. Частные компании закупку продолжают.

Напомним, что Трамп обещал наложить 100% пошлины на партнеров России, если не будет подписан мир с Украиной к 8 августа. К основным покупателям российской нефти относятся Китай, Индия и Турция.

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