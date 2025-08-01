Путин поручил создать единую систему идентификации беспилотников

Путин поручил до сентября сформировать базу по единой системе идентификации БПЛА

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября 2025 года завершить формирование нормативно-правовой базы по единой системе идентификации беспилотных воздушных судов, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Правительству Российской Федерации: … с учетом ранее данных поручений в целях опережающего развития беспилотных авиационных систем завершить формирование нормативно-правовой базы, предусматривающей: … единую систему идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.