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ТАСС

Россия и Лаос подпишут план стратегического партнерства в военной сфере до 2030 года

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Военнослужащие ВС Лаоса и России
Военнослужащие ВС Лаоса и России.
Источник изображения: gazeta.ru

Лаосский министр Кхамлиенг Утхакайсон поблагодарил российскую сторону за теплый прием и организацию встречи на уровне министров обороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия и Лаос намерены подписать двусторонний план стратегического партнерства в военной сфере до 2030 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с лаосским коллегой генерал-полковником Кхамлиенгом Утхакайсоном.

Министр обороны РФ подчеркнул, что ярким примером сотрудничества двух стран станет подписание двустороннего плана стратегического партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы. "Убежден, что наша сегодняшняя встреча послужит мощным стимулом к дальнейшему укреплению и развитию российско-лаосских отношений в военной области", - отметил Белоусов.

В свою очередь лаосский министр поблагодарил российскую сторону за теплый прием и организацию встречи на уровне министров обороны. "В условии стремительного осложнения ситуации в мире и в регионе российско-лаосские межгосударственные отношения в военной области поступательно развиваются", - сказал он. 

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