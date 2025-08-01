Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касром.

Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии Мархафом Абу Касром

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.

"Тридцать первого июля 2025 года в Москве министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Мархафом Абу Касром. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.